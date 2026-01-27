파나셀바이오텍-파나셀라, ‘엑소좀’ 사업 협력 MOU

바이오 소재 및 세포치료제 연구개발 전문기업 ㈜파나셀바이오텍과 줄기세포기반 뷰티 전문 기업 ㈜파나셀라가 인천 중구 파나셀바이오텍 본사에서 엑소좀 활용 제품 및 관련 사업 전반에 걸친 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 양사의 전문 기술과 사업 역량을 결합하여 엑소좀 관련 제품의 공동 연구개발과 시장 확대를 목표로 한다.

주요 협약 내용은 △엑소좀 원료 활용 제품 기획 및 R&D 협력 △기술 고도화 및 품질 향상을 위한 기술적·사업적 협의 △국내외 시장 진출 및 브랜드 전략 공동 수립 등이다.

㈜파나셀바이오텍은 자체 연구진이 개발한 ‘인체제대와튼젤리중간엽 줄기세포배양액추출물(Human Umbilical Wharton's Jelly Mesenchymal Stem Cell Conditioned Media Extract)’을 국제화장품성분(INCI)에 공식 등록시킨 기술 중심 기업이다.

식품의약품안전처 ‘세포처리시설 허가 획득(2021년)’ 및 협력 의료기관인 ‘미다스의원의 첨단재생의료 실시기관 지정(2024년)’ 등을 통해 세포면역치료제와 줄기세포 응용기술 분야에서 입지를 다져왔다.

㈜파나셀바이오텍 최승호 대표는 “그동안 축적해온 줄기세포 배양 기술을 통해 기능성 화장품 원료 개발의 새로운 가능성을 확인했다”며 “연구 윤리와 안전을 최우선으로 인류의 건강과 삶의 질을 높이는 기술 개발을 지속하는 한편, 파나셀라와 긴밀히 협업해 고기능성 엑소좀 화장품 개발에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

㈜파나셀라 김미주 대표는 “독보적인 줄기세포 기술력을 보유한 파나셀바이오텍과 함께하게 되어 기쁘다”며 “검증된 바이오 소재를 바탕으로 기존 시장과 차별화된 프리미엄 엑소좀 뷰티 라인업을 구축하여 국내외 소비자들에게 혁신적인 피부 과학 솔루션을 제공하겠다”고 전했다.

