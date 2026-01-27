"이강인 여친 자격으로?"…PSG 여자친구 모임에 등장한 두산家 5세

파리 생제르맹(PSG)에서 활약 중인 축구선수 이강인의 연인으로 연인으로 알려진 박상효 씨가 유명 인플루언서들과 함께 찍은 사진이 공개돼 화제를 모으고 있다.

우크라이나 출신 인플루언서이자 모델인 안젤리나 자바르니는 최근 개인 SNS에 지인들과의 모임 사진을 게시했다.

해당 사진에는 박상효 씨를 비롯해 주앙 네베스(PSG)의 연인 마델리나 아라강, 프랑스 모델이자 수영복 브랜드를 운영 중인 엘리사 마타나가 함께 등장했다.

모넬 엘리사 마타나는 PSG와 협업을 이어온 인물로, 구단과의 연관성이 알려져 있다.

사진을 게시한 안젤리나 자바르니 역시 PSG 소속 선수인 일리야 자바르니의 배우자로, 구단과 인연을 맺고 있다.

누리꾼들은 사진 속 인물들이 모두 PSG와 직·간접적으로 연결돼 있다는 점에서 박상효 씨도 이강인의 연인 자격으로 해당 모임에 참석한 것으로 추측하고 있다.

앞서 지난해 5월 PSG의 프랑스컵 우승 당시에도 박상효 씨가 경기장을 찾은 장면이 포착된 바 있다.

이날 두 사람이 함께 셀카를 찍는 모습이 공개되면서 팬들 사이에선 "사실상 공개 연애를 시작한 것 아니냐"는 반응이 나오기도 했다.

이강인과 박상효 씨는 이강인의 친누나 소개로 인연을 맺은 뒤 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다.

한편 1999년생인 박상효 씨는 이강인보다 두 살 연상으로, 두산그룹 7대 회장을 지낸 박용성 회장의 손녀이자 두산밥캣코리아 부회장인 박진원의 딸이다.

<뉴시스>

