"난 양극성 장애" 카녜이 웨스트 '히틀러 찬양' 사과

미국 힙합 이단아 카녜이 웨스트(예(Ye)·칸예 웨스트)가 독일 독재자 아돌프 히틀러 찬양 등 각종 망언과 기행에 대해 사과했다.

26일(현지시간) 미국의 연예매체 데드라인 등에 따르면, 웨스트는 최근 월스트리트저널(WSJ)에 작년 벌였던 반유대주의 행보에 대해 용서를 구하는 내용이 포함된 전면 광고를 실었다.

'내가 상처 준 분들에게'라는 제목의 750단어 분량의 해당 성명서에서 웨스트는 자신의 행동과 관련 유대인·흑인 사회에 사과했다.

신보 발표를 앞두고 사과문을 발표한 웨스트는 "내 삶을 파괴했던 4개월간 정신병적, 편집증적, 충동적 행동을 동반한 조증 삽화(manic episode)를 겪었다"고 주장했다.

웨스트는 특히 WSJ 광고를 통해 자신의 심경과 상태를 구체적으로 설명했다.

그는 2002년 턱 골절 사고 이후 받은 종합 검사를 언급하며, 당시 뇌의 우측 전두엽에 손상을 입었고 2023년에 조울증(양극성 장애) 진단을 받았다고 했다. 하지만 그동안 진단을 부정하며 살았고 "현실 감각을 잃었다"고 털어놨다.

이런 상황에서 저지른 행동들에 대해 깊이 후회하고 굴욕감을 느낀다는 웨스트는 "책임감과 치료, 그리고 의미 있는 변화를 위해 전념하고 있다"고 설명했다. 그렇다고 자신의 이전 행동이 정당화되지는 않는다는 점을 수용했다. 다만 "저는 나치도, 반유대주의자도 아니다. 저는 유대인을 사랑한다"고 재차 강조했다.

또한 "기쁠 때나 슬플 때나, 가장 어두운 시절에도 저를 지탱해 준 흑인 사회에 사과한다. 흑인 사회는 의심할 여지 없이 제 존재의 근간이다. 실망시켜 드려 정말 죄송하다"고 고개를 숙였다.

웨스트는 최근 정신 건강이 호전됐다고 했다. 약물 치료, 상담, 운동 그리고 건전한 생활 등을 통해 새로운 기준점과 중심을 찾으면서, 꼭 필요했던 명료함을 얻었다며 이제 자신의 에너지를 긍정적이고 의미 있는 예술에 쏟고 있다고 부연했다.

그는 마지막으로 "동정표나 면죄부를 구걸하는 것이 아니라, 여러분의 용서를 얻기 위해 노력하고자 한다"며 글을 맺었다.

사실 웨스트는 각종 기행으로, 해외 뿐 아니라 국내에서 호불호가 갈린다.

지금까지 '그래미 어워즈'는 24개를 안았고, 전 세계 음반 판매량은 약 1억4000만 장에 달한다. 쇼·패션 기획자로서 그를 일부 추종하는 세력도 있다.

하지만 최근 몇 년 동안엔 등을 돌리는 음악 팬들이 계속 늘었다.

미국 팝슈퍼스타 테일러 스위프트에 대한 막말 그리고 각종 혐오 발언으로 여러 차례 도마 위에 올랐다. 거듭되는 유대인 혐오 발언으로 논란을 빚은 2022년 10월엔 웨스트와 계약을 해지한 독일 스포츠브랜드 아디다스가 그와 협업한 신발 이지(Yeezy) 재고(약 1조8000억원)를 떠안기도 했다. 재작년 말 이 신발의 재고를 겨우 소진했다.

그럼에도 작년에 히틀러에 대한 웨스트의 이해할 수 없는 맹목적인 추종은 계속됐다. "난 나치야" "난 히틀러를 사랑해" 등의 글을 잇따라 남겼다. 이후 그에 대한 비판이 봇물을 이뤘다. 이로 인해 지난해 2월엔 그의 X 계정이 비활성화됐다. 웨스트에 대한 부정적인 여론은 국내에서도 마찬가지였다. 작년 5월 내한공연이 취소된 이유다. 이후 같은 해 7월 공연이 다시 열리기도 했다.

