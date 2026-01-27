'신세계家' 애니 "부모님께 명품 벨트 사달라고 졸랐다"

혼성그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 부모님에게 명품 선물을 받았던 추억을 공개했다.

26일 유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아'에는 '구찌에 대한 애니의 첫 기억은? 데뷔 7개월 차 올데이 프로젝트 애니의 화려한 패션타임라인!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 애니는 자신의 패션에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 '구찌에 대한 첫 기억'을 묻는 질문에 학창 시절 유행했던 'GG 벨트'를 언급했다.

그는 "학교 다닐 때 그 벨트가 너무 갖고 싶어서 크리스마스 때 엄마 아빠한테 사달라고 했다"며 "한동안 길거리 모든 사람이 그 벨트를 하고 다녔던 때가 있었다. 엄마, 아빠를 조르고 졸라서 벨트를 갖게 된 기억이 있다"고 했다.

애니는 지난해 JTBC '아는 형님' 출연 당시 한국 교복을 처음 입어봤다고 밝힌 바 있다. 그는 한국 교복에 대해선 "초등학교 때 뉴욕으로 이사 가서 한국 교복을 입어볼 일이 없었다"며 "친구들이 한국에서 고등학교 들어갔을 때 한국 교복을 입어보는 게 로망으로 남았는데 드디어 할 수 있게 돼 너무 기뻤다"고 했다.

지난해 'MBC 가요대제전'에서 MC로 활약했던 애니는 당시 입었던 순백의 드레스에 대해 "1년 중 가장 떨렸던 날"이라며 "주얼리를 미리 정해놓고 그에 맞는 드레스를 골랐을 정도로 공을 들였다"고 했다.

애니는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀다. 미국 컬럼비아대학교 미술사학과 시각예술학 전공으로 현재 마지막 학기를 남겨두고 있으며, 봄학기에 복학해 당분간 학업에 집중할 예정이다.

애니는 지난 14일 "휴학을 더 이상 늘릴 수 없다는 얘기를 작년 초에 들어서 그때부터 멤버들이랑 회사에 미리 다 말씀드리고 결정했다"며 "데이원(팬덤명)들한테 제가 먼저 말 못 해서 정말 미안하다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지