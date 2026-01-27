남도장터, 해수부 ‘대한민국 수산대전’ 2년 연속 선정…국비 4.5억 확보

전남도 대표 온라인 쇼핑몰 남도장터가 해양수산부 주관 ‘2026년 대한민국 수산대전’ 공모사업에 2년 연속 선정돼 국비 4억5000만원을 확보했다.

남도장터는 27일 “전국 단위 국비 지원사업인 대한민국 수산대전에 지난해에 이어 올해도 선정됐다”며 “지자체 운영 쇼핑몰 가운데 유일한 선정 사례”라고 밝혔다.

대한민국 수산대전 홍보 배너. 남도장터 제공

대한민국 수산대전은 수산물 소비 촉진과 장바구니 물가 안정을 목표로 해수부가 추진하는 사업으로, 대형 유통사와 공공·민간 유통 플랫폼을 대상으로 공모를 통해 지원 대상을 선정한다.

이번 선정에 따라 남도장터는 올해 10회 이상 수산대전 기획전을 운영할 계획이다.

명태·고등어·오징어·갈치·조기·멸치 등 정부 지정 대중성 어종 7종을 비롯해 전복·홍어·굴·민물장어 등 전남 지역 대표 수산물을 중심으로 특별 할인가에 공급할 예정이다.

남도장터는 지난해 수산대전 기획전 10회를 운영해 23억원 이상의 매출을 기록하는 등 지역 수산물 판로 확대에 기여했다. 올해는 명절·계절별 특판 행사와 함께 라이브커머스 등 다양한 판매 채널을 활용해 소비자 접근성을 높인다는 계획이다.

올해 첫 행사인 ‘대한민국 수산대전 설 명절 특별전’은 다음달 2일부터 3주간 진행된다. 해당 기간 기본 20% 할인에 남도장터 자체 기획전 할인을 더해 최대 50% 할인 혜택이 제공될 예정이다.

김경호 남도장터 대표이사는 “2년 연속 공모 선정은 공공 유통 플랫폼으로서의 운영 역량과 신뢰를 인정받은 결과”라며 “전남 수산물 소비 확대와 어업인 소득 증대에 실질적인 도움이 되도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.

