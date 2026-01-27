“BTS 공연 더 해주세요”…멕시코 대통령, 李대통령에 ‘외교적 요청’

멕시코 대통령이 그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어 일정에 멕시코 콘서트 추가 배정을 요청하며 한국 정부에 공식 서한을 보냈다.

26일(현지시간) 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 정례 기자회견에서 “세계적으로 인기 있는 K팝 아티스트 BTS의 공연이 멕시코에서 5월에 열리는데, 수많은 젊은이가 티켓을 구하지 못했다고 들었다”고 말했다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령. 연합뉴스

셰인바움 대통령은 “(멕시코에서) 티켓 15만여장이 팔렸지만, 자리를 구하고 싶었던 이들은 100만명 이상”이라고 설명했다.

그는 멕시코 지역 기획사 측과 논의한 내용을 언급하며 “멕시코시티에서 3회 공연만 확정된 상황에서 한국 대통령께 BTS를 더 자주 오게 해달라는 정중한 외교적 요청을 했다”고 밝혔다. 이어 “긍정적인 답변이 오거나 아니면 스크린 상영을 허용해주길 바란다”고 덧붙였다.

BTS의 멕시코 공연 티켓은 지난 24일 오전에 예매가 개시된 뒤 37분 만에 전석이 매진됐다. 공연 대행사 티켓마스터는 이를 두고 “최근 멕시코 공연 역사상 가장 치열한 티켓 구매 경쟁 사례 중 하나”라고 평가했다. 판매 데이터에 따르면 티켓 검색은 멕시코 국내 외에도 페루 리마·칠레 산티아고·콜롬비아 보고타·미국 캘리포니아주와 텍사스주 등에서도 이어졌다.

또한 일부 팬들은 암표상들의 조직적인 재판매 정황을 제기하고 있다. 이미 일부 티켓은 ‘스텁허브’와 ‘비아고고’ 등에서 정가의 5~6배로 거래되고 있는 것으로 확인됐다. 이에 멕시코 연방소비자원은 티켓마스터가 소비자에게 제공한 정보의 명확성을 조사할 계획이다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직

최근 현지에서는 K팝 인기가 급격히 확대되고 있으며, 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이는 지난해 멕시코 내 K팝 수용자가 약 1400만명에 달한다고 집계했다. 셰인바움 대통령은 앞서 지난 19일에도 BTS의 멕시코 공연을 “역사적”이라고 표현하며 티켓 판매 과정의 공정성을 강조한 바 있다.

BTS는 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발매한 뒤 4월부터 34개 도시에서 4년 만의 월드투어에 돌입한다. 멕시코 공연은 5월 7일·9일·10일에 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 진행된다. 최대 6만명을 수용할 수 있는 대형 스타디움인 이곳에서는 테일러 스위프트·폴 매카트니·메탈리카·블랙핑크 등이 공연한 바 있다.

