'새벽 2시 취침' 101세 할머니의 독특한 장수 비결 공개

새벽 2시 취침이라는 올빼미 생활에도 101세가 되도록 건강을 유지하고 있는 중국의 한 할머니의 사연이 화제를 모으고 있다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 24일(현지시간) 중국 저장성 원저우 출신 101세 장웨친의 '역발상 생활 방식'이라는 독특한 일상을 공개하면서 장수 비결을 전했다.

보도에 따르면 장웨친은 매일 새벽 2시가 넘어서까지 TV를 시청하고 간식을 먹는다. 그의 기상 시간은 오전 10시, 오후 6시에는 저녁 식사, 오후 9시에는 비스킷을 먹는다고 밝혔다. 세수를 한 뒤에는 녹차 한 잔을 즐기기도 한다.

이런 습관은 지난 2년 사이 생겼다고 전해졌다. 낙상 사고로 수술하게 된 장웨친은 딸의 권유로 회복에 전념하기 위해 집안일을 하지 못했고, 심심해진 그는 낮잠을 많이 자게 됐다고. 그렇게 장웨친은 낮잠으로 밤에는 일찍 잠들기 어려워져 TV 시청하는 습관이 생겼다.

그의 딸은 “저희 엄마는 마치 젊은 사람 같다”며 “그렇게 늦게까지 깨어 계신데도 수면의 질은 아주 좋다. 눕자마자 몇 분 안에 잠드신다”고 밝혔다.

또 장웨친은 치과 치료를 받지 않고도 틀니 없이 튼튼한 자연 치아를 가지고 있기로 잘 알려졌는데, 딸 야오는 그가 간식을 먹을 땐 천천히 씹어 먹는 식습관 비결을 전했다.

야오는 장웨친의 장수 비결로 마음가짐의 중요성을 언급했다. “어머니는 절대 화를 마음에 담아두거나 모든 일을 심각하게 받아들이지 않는다. 원한도 품지 않는다”며 “어머니는 놀라울 정도로 명료하고 평화로운 마음으로 삶을 산다”고 말했다.

장웨친은 일곱 남매를 키운 어머니로, 남편은 오래전 세상을 떠난 걸로 알려졌다. 생전 두 사람은 30년 넘게 오래된 골목집에서 함께 생활하며 이웃들 사이에서 다정한 커플로 불렸다.

이 사연을 접한 누리꾼들은 “긍정적인 마음가짐은 모든 것을 더 좋게 만든다”, “분노에 휘둘리지 않으면 기분이 좋고 잠도 잘 자게 된다”고 댓글을 남겼다.

