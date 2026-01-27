고소영 “효자야 안녕”…300억 건물 자랑하다 뭇매...결국 영상 삭제

사진=고소영 유튜브 채널 화면 캡처

배우 고소영이 300억원대 자신의 건물을 자랑하다가 비판을 받자 결국 해당 영상을 삭제했다.

고소영은 23일 자신의 유튜브 채널에 '혼자 놀아도 좋고 데이트해도 좋단다 얘들아 근데 난 혼자'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 영상에는 한남동 거리를 걷는 고소영의 모습이 담겼다. 그는 한남동의 한 건물 앞에 발걸음을 멈추고 "우리 건물 잘 있네"라며 "너무 예뻐. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않아? 유럽 느낌의 디자인이 너무 예쁘다. 효자야 안녕"이라고 했다.

고소영이 효자라고 자랑한 건물은 남편 장동건이 지난 2011년 6월 126억원에 매입했다. 지하 2층~지상 5층 규모(대지면적은 약 330.6㎡, 약 100평)다. 매입 당시 약 40억원 대출을 받았다.

장동건은 이전 소유주가 2009년 84억5000만원에 사들였을 때보다 41억5000만원 가량 높게 매입했다. 2019년 고급 주택단지 나인원 한남이 입주하면서 임대료가 크게 올랐다. 지난해 기준 약 300억원으로 추정, 14년만에 시세차익 174억원이 예상됐다.

영상이 올라온 이후 건물 자랑을 비판하는 반응이 이어졌다. 최근 경기 상황 등을 언급하며 불편함을 나타냈다.

제작진은 이를 의식한 듯 해당 영상에서 건물에 대해 언급하는 부분을 삭제했다.

한편 고소영은 지난 2010년 장동건과 결혼해 아들과 딸을 얻었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지