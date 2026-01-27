‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 6년만에 159억 됐다 ‘70억 껑충’

사진= 채널 'Official ISU' 화면 캡처

밴드 엠씨더맥스 보컬 이수가 6년전 매입한 서울 강남구 논현동 빌딩의 자산 가치가 현재 기준 약 70억 원 상승한 것으로 평가됐다.

27일 부동산 업계에 따르면, 이수가 2019년 개인 명의로 89억4000만원에 매입한 강남구 논현동 빌딩이 현재 약 159억원으로 분석된다.

지하 1층~지상 5층 규모인 이 빌딩은 신축급 건물이다. 지하철 7호선과 수인분당선이 교차하는 강남구청역과의 접근성이 용이한 입지에 위치해있다.

현재 이 건물에는 이수가 직접 설립한 연예기획사 '325E&C'가 일부 층을 사용 중이다. 상부층은 사무실로 활용되고 있으며, 1층에는 레스토랑, 지하 1층에는 필라테스 스튜디오 등이 입점해 있다.

인근 건물이 평(3.3㎡)당 1억8000만~1억9700만원에 거래된 사례를 감안하면, 도로 조건과 입지 가중치를 반영해 평당 1억7000만원 수준을 적용할 수 있다는 평가다.

이를 기준으로 산정한 해당 빌딩의 가치는 약 159억원으로 평가된다. 이에 매각 시점에 따라 약 70억 원 안팎의 시세 차익을 기대된다는 분석이다.

한편 이수는 지난해 8월 린과 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다고 밝혔다.

소속사 325 E&C는 "린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 최근 이혼 절차를 마무리하고 있다"며 "어느 한쪽의 귀책 사유가 아닌 원만한 합의에 따른 결정"이라고 전했다.

