트럼프 “직접 보고받겠다”… ‘反정부 시위 격화’ 미네소타에 ‘국경 차르’ 급파

도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 연방요원의 총격 사건으로 반정부 시위가 격화되고 있는 미네소타주에 ‘국경 차르’로 불리는 톰 호먼(Tom Homan) 백악관 국경 보호·이민 단속 총책임자를 파견하겠다고 25일(현지시간) 밝혔다.

지난 24일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 총격 사건 현장 근처에서 시위대와 연방요원들이 대치하고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “오늘 밤 톰 호먼을 미네소타로 파견한다”며 “그는 이 지역에 관여해오지 않았지만, 현지의 많은 인사들을 잘 알고 좋아한다”고 적었다. 이어 “호먼은 강경하지만, 공정하다. 그리고 그는 나에게 직접 보고할 것”이라고 덧붙였다.

호먼은 트럼프 1기 행정부에서 미 연방 이민세관단속국(ICE) 국장대행을 지냈으며, 트럼프 2기에 들어서며 ‘국경 차르’로 임명돼 불법 이민자 단속 정책을 총괄하고 있다.

트럼프 대통령은 또 “이와 별도로 200억 달러(약 28조9000억원) 이상의 대규모 복지 사기에 대한 대대적 조사가 진행 중”이라며 “이는 현재 거리에서 벌어지는 폭력적 조직 시위에 최소한의 책임이 있다”고 짚었다.

또한 트럼프 대통령은 “법무부와 의회는 소말리아를 떠날 당시 아무것도 가진 게 없었지만, 현재 자산이 4400만(약 636억원) 달러가 넘는 것으로 알려진 일한 오마르(Ilhan Omar) 의원을 주시하고 있다”며 “시간이 모든 걸 말해줄 것”이라고 경고했다. 오마르 의원은 미국 최초의 소말리아 이민자 출신 하원의원으로, 민주당 내 강경파로 분류된다. 트럼프 대통령은 그간 그를 “쓰레기”(garbage)라고 표현하며 공개 비난해왔다.

ICE은 지난해 말부터 연방 요원들을 미네소타에 파견해 보조금 사기 수사를 벌이는 한편, 이 지역에 거주 중인 소말리아계를 비롯한 불법 이민자에 대한 단속을 강화해 왔다. 이 과정에서 최근 미국 시민 2명이 연방 요원이 발포한 총격으로 숨지면서 반정부 시위가 더욱 격화되고 있다.

트럼프 대통령은 전날 언론 인터뷰에서 총격 사망 사건과 관련해 “모든 것을 조사하고 있다”며 연방 요원 철수 가능성도 언급했다. 향후 호먼의 현지 보고 결과에 따라 현재의 단속 수위가 유지될지 여부가 결정될 전망이다.

