서울 청년 마음건강… 찾아가서 챙긴다

서울시가 올해 ‘청년 마음건강 지원사업’을 확대 시행한다. 청년 마음건강 지원사업은 심리지원이 필요한 만 19~39세 서울 거주 청년을 대상으로 과학적 진단을 진행한 뒤 마음건강 상태에 따라 맞춤형 심리상담과 후속 관리를 해주는 프로그램이다.



26일 서울시에 따르면 올해 달라지는 청년 마음건강 지원사업 주요 내용은 찾아가는 마음상담소 도입, 주요 고민별 마음건강 핀셋 지원, 패스트트랙 연계 기관 확대 세 가지다. 시 관계자는 “청년들이 상담을 통해 정서적 회복을 이루는 데 그치지 않고 삶의 방향을 구체화하여 이후의 단계로 나아갈 수 있도록 하는 지원체계를 구축하여 1월부터 본격 가동한다”고 설명했다.



찾아가는 마음상담소는 청년들에게 시간·공간적 제약 없이 도움을 제공할 예정이다. 서울 소재 대학 및 기업 등과 연계해 진로·직장 문제 등으로 고민 중인 대학생 또는 새내기 직장인 등을 대상으로 운영할 예정이다. 또 주요 고민별 마음건강 핀셋 지원으로 일대일 맞춤형 심리상담을 제공하고 위기·진로·관계·일상회복 등 유형별로 전문기관 연계, 정책·집단상담 및 교육 등 후속 지원을 맞춤 연계한다.



시는 마음건강 상담이 필요한 사회배려 청년을 조기에 발굴해 속도감 있게 지원하는 ‘마음건강 패스트트랙’의 연계 기관을 확대할 계획이다. 서울청년기지개센터, 청년취업사관학교, 자립준비청년지원기관, 서울복지재단 등 10여개 기관에 더해 서울가정위탁지원센터 등이 추가되고 수요조사를 거쳐 참여 대학교를 확대한다. 아울러 초기 청년군으로 진입하는 후기 청소년(19~24세) 중 고위험군에 대한 조기 개입을 통해 선제적 예방이 가능하도록 관련 기관과 긴밀히 협력한다는 방침이다.



청년 마음건강 지원사업은 지난해 서울 청년 1만250명이 참여해 8만회 이상의 상담이 이뤄졌다. 이용자 만족도는 95.1%였다. 참여 청년 5903명을 대상으로 사업 참여 전후 마음건강 변화를 설문한 결과 자아존중감과 회복탄력성은 각각 13% 높아졌고 삶의 만족도는 27% 증가했다고 답했다. 반면에 우울감과 불안감, 스트레스, 외로움은 각각 19%, 18%, 11%, 12% 감소한 것으로 나타났다.



김철희 시 미래청년기획관은 “2025년 사업성과는 마음건강 상담이 청년들의 정서적 회복을 이루는 데서 더 나아가, 삶의 목표를 구체화하고 그 목표를 향해 행동 준비를 갖추는 과정까지 촉진할 수 있음을 보여주었다”며 “올해 청년 마음건강 지원사업은 청년의 일상 속으로 바짝 다가가, 정서적 회복뿐 아니라 삶의 방향 설정과 정책적 연결까지 지원하는 청년정책의 핵심 플랫폼으로서 기능할 것”이라고 말했다.

