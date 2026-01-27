관악구청서 2027 대입 필승전략 특강

서울 관악구가 다음달 21일 구청 대강당에서 ‘2027학년도 대입·학습전략 특강’을 연다. 26일 구에 따르면 이번 특강은 EBS 대표 강사진이 참여해 입시 전략과 과목별 학습전략을 제공한다.



1부에서는 EBS 수능 현장 교사단 총괄인 윤윤구 강사가 중학교 3학년과 고등학교 1~2학년을 대상으로 ‘입시 본질’을 주제로 강연한다. 윤 강사는 명문대 합격생 사례를 바탕으로 대입 필승 공식을 설명할 예정이다. 2부에서는 고등학교 2·3학년과 수험생을 대상으로 과목별 학습법을 다룬다. 국어 윤혜정·수학 심주석·영어 정승익 강사가 수능 대비 학습전략을 소개한다.



참가 대상은 관악구 소재 고등학교 재학생 또는 거주 학생, 학부모 등 400명이며 선착순 모집한다. 특강을 주관하는 진로직업체험지원센터는 이번 프로그램을 시작으로 중학교 2학년, 대입 수험생, 학부모 등을 대상으로 대입 전략 컨설팅 등을 매월 평일과 토요일에 운영할 계획이다. 수시·정시 시즌별 입시설명회와 중학교 3학년의 맞춤형 고입 선택을 위한 설명회 등도 연중 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지