경주시의회 경제산업委, 경주시 스마트미디어센터 현장방문

겅북 경주시의회 경제산업위원회는 26일 경주시 스마트미디어센터를 방문, 사업 추진현황을 점검하고 관계 직원들을 격려했다고 밝혔다.

이번 현장방문은 2025년 12월 경주시 조직개편으로 인해 경제산업위원회 소관으로 새롭게 편입된 스마트미디어센터의 사업 현황을 면밀히 파악하고 의정활동에 필요한 자료를 확보하여 사업이 원활히 추진될 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

위원들은 현장에서 스마트미디어센터의 공간 구성, 시설 운영 현황 등을 살펴보고, 특히 인공지능(AI) 시대를 맞아 시민들을 대상으로 한 '챗GPT 원데이 클래스' 등 다양한 교육 프로그램에 대해 알아보는 시간을 가졌다.

경주시의회 경제산업위원회는 26일 경주시 스마트미디어센터를 방문, 사업 추진현황을 점검하고 있다. 경주시의회 제공

또한 스마트관광도시 조성 안정화 사업, 2026 경주APEC XR 모빌리티 투어버스 운영 사업 등 주요 사업에 대한 설명을 청취했으며, 사업추진 개선 방향에 대해서도 심도 있는 논의를 이어갔다.

정종문 위원장은 “포스트 APEC 시대를 맞아 스마트미디어센터가 중심이 돼, 스마트관광도시로서 경주를 널리 알리고 AI 시대에 맞는 다양한 콘텐츠를 개발하는 등 경주시 발전에 힘써주길 바란다"며 "현장에서 확인한 사항들을 바탕으로 의회 차원에서도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

