‘진화하는’ 경기 컬처패스…年 최대 6만원, 책 구입도 지원

경기도가 ‘경기 컬처패스’의 연간 지원 한도를 1인당 2만5000원에서 최대 6만원으로 올리고 지원 분야에 ‘도서’를 추가했다.

26일 도에 따르면 이날부터 지역 제한 없이 CGV·롯데시네마, 교보문고 등 온라인 제휴처에서도 컬처패스 쿠폰을 사용할 수 있다.

경기도청

기존 도내 시설 이용 중심에서 전국 어디서나 이용 가능한 온라인 제휴처로 확대한 것이다. 영화는 CGV와 롯데시네마, 공연·전시·스포츠는 티켓링크, 숙박·액티비티는 여기어때, 도서는 교보문고에서 이용 가능하다.

경기 컬처패스는 영화·공연·전시·스포츠·숙박·액티비티·도서 등 다양한 문화 콘텐츠를 할인된 가격에 이용할 수 있는 문화소비쿠폰이다.

공연은 8000원과 2만원, 영화는 6000원과 1만원 할인 쿠폰이 있다. 관람 요금에 맞춰 선택해 사용할 수 있다. 전시·스포츠·액티비티·도서 분야는 각각 1만원의 문화소비쿠폰을 제공한다.

이를 결제 금액에 맞게 선택해 활용하면 된다. 예컨대 매달 마지막 주 수요일 ‘문화가 있는 날’에는 영화 관람료 7000원에 6000원 쿠폰을 적용해 1000원으로 관람할 수 있다.

도는 연간 지원 한도를 올리면서 분야별 지원 금액도 확대했다. 숙박 분야는 3만원 할인 쿠폰 1종을 제공하며, 공연과 영화는 각 2종의 할인 쿠폰을 지원한다.

박래혁 경기도 문화체육관광국장은 “올해 경기 컬처패스 확대는 도민이 체감하는 문화복지 수준을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것”이라고 말했다.

