윤호중 “‘사회연대경제’ 통해 지방 소멸 문제 해결”

윤호중 행정안전부 장관이 대한민국이 직면한 지방 소멸 문제에 대한 해법으로 사회연대경제의 중요성을 설파했다.

윤 장관은 26일 정부세종청사에서 전 직원을 상대로 진행한 사회연대경제 전문가 특강에서 “(정부의) 예산과 정책으로 해결하지 못하는 일은 어떻게 할 것인가에 대한 질문의 답은 사회연대경제”라고 강조했다. 윤 장관은 “공동체 주체로 일하고 활동하는 시민이 자발적으로 사회문제를 해결하려 노력하고 시장에서 그 가치가 평가돼 (공동체가) 스스로 굴러갈 수 있다면 큰 힘을 얻게 될 것”이라고 부연했다.

윤호중 행정안전부 장관이 26일 정부세종청사에서 열린 김종걸 한양대 교수의 사회연대경제 전문가 특강에 참석해 인사말을 하고 있다. 세종=뉴스1

사회연대경제란 경제주체들이 연대와 협력을 통해 지역과 사회의 문제를 해결하는 것으로, 마을 기업과 협동조합, 사회적 기업, 자활 기업, 소셜 벤처 등이 있다. 행안부는 지난해 10월 사회연대경제 주무 부처로 지정됐다.

이날 연사로 나선 행안부 정책자문위원회 위원장인 김종걸 한양대 국제대학원 교수는 “목적을 이윤이 아닌 조합원들 문제 혹은 사회문제 해결에 두고, 사람 중심의 민주적 원칙에 따라 조직이 운영돼야 사회연대경제로서의 경쟁력이 발휘된다”며 서울 용산구 동자동 쪽방촌 주민들의 금융 협동조합과 사랑방 모임을 대표적인 사례로 들었다. 대부분 신용유의자이던 이곳 주민들은 2011년 금융 협동조합을 만들었는데, 대출 상환율이 2012년 66.4%에서 2023년엔 93.7%에 달했다. 김 교수는 “동자동 쪽방촌의 성공 기반은 주민 관계망, 즉 상부상조의 신뢰 관계망을 잘 만들어 갔다는 데 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지