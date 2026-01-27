국내 물 산업 현주소 진단

국내 물 산업의 현주소를 확인해 볼 수 있는 ‘2026 워터밸리 비즈니스 위크’ 행사가 28~29일 대구 달성군 국가물산업클러스터에서 열린다.



26일 대구시에 따르면 올해 5회째를 맞는 이 행사는 대구시와 경북도, 한국수자원공사(K-Water), 한국환경공단 공동 주최로 열리며 국가물산업클러스터 내 입주기업과 대구?경북을 포함한 전국 물 관련 기업 37개사가 참여해 총 54개 부스를 운영한다.



기업 관계자, 전문가 등 500여명이 참석하는 행사에선 구매 상담회, 제품 홍보전시회, 주제발표 세션 등이 열린다. 주최 측은 물 관련 기업들에는 매출 증대 기회를 제공하고, 구매기관에는 국내외 신기술 및 신제품 관련 정보를 제공하는 구매 상담회를 통해 총 16세션에서 참여 기업들과 1대1 상담한다. 올해는 광주환경공단이 처음 행사에 참여해 물 기업들의 신규 시장 개척 가능성도 한층 높아질 전망이다.



물 산업 정책과 발주 정보를 확인할 수 있는 주제발표 세션도 마련했다. 대구?경북은 ‘2026년 상하수도사업계획’을 발표하고, 한국수자원공사는 낙동강 유역 발주 계획을 공유한다.



한국환경공단은 국가물산업클러스터 기업 지원사업을 소개해 기업들이 정부 지원 정책을 적극 활용할 수 있도록 도울 예정이다. 이어 물 산업 발전에 기여한 유공자 9명에게 기후에너지환경부 장관상과 대구시장상을 수여한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지