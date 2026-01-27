‘판다 맞이’ 기대감에 설레는 광주… “입식 땐 年100만 관광객 유입 효과”

광주시는 한·중 정상회담 당시 이재명 대통령의 요청으로 광주 우치동물원 입성이 가시화된 ‘판다’(사진) 맞이 준비에 한창이다. 판다 입식이 현실화되면 연간 100만명 안팎의 관광객 유입 효과가 있을 것으로 기대된다.



26일 광주시에 따르면 시는 2028년쯤 판다 입식 확정을 대비해 동물사 3곳을 조성하는 등 시설 개선에 착수했다.



기존 맹금류사는 천연기념물 보존관으로 개편해 황조롱이와 독수리 재활·사육공간으로 활용한다. 옛 침팬지 사육장은 철거해 수달 사육공간으로 조성한다. 과거 파충류 사육시설은 동물행복복지센터로 리모델링해 동물 행동 연구 공간과 동물병원으로 나눠 활용한다.



이 같은 개선사업은 판다 입식 이전부터 추진돼 온 계획이지만 판다 입식 가능성이 거론되면서 환경 개선에 나서고 속도를 내고 있다. 판다가 들어올 경우 사육시설 확충은 물론 전문 인력 양성과 운영체계 전반을 한 단계 끌어올려야 하기 때문이다.



광주시는 막대하게 드는 시설환경 개선을 위해 시립 우치동물원을 국립생태동물원으로 지정받는 방안을 추진한다. 판다 서식시설 설치에 필요한 300억원을 포함해 동물원 전체 시설 리모델링에 필요한 1000억원대의 사업비를 조달하기 위해서는 국비지원이 필수적이기 때문이다.



광주시는 22일 판다 서식시설 설치 장소를 살펴보기 위해 광주를 찾은 김성환 기후에너지환경부 장관에게 우치동물원을 국립생태동물원으로 지정해 줄 것을 건의했다. 김 장관은 “판다 도입 여부를 정리하기 위해 내년 3월까지 협의를 서두르고 있다”며 “광주의 여러 가지 재정 여력 등을 고려해 볼 때 국가도 적극적으로 지원해야 할 것으로 생각한다”고 말했다.



판다 유치가 가져올 파급 효과에 대한 기대는 크다. 에버랜드는 ‘푸바오’ 인기를 계기로 관람객이 크게 늘었다. 2024년 1분기 에버랜드 입장객은 117만5000명으로 전년 동기 대비 20.1% 증가했고, 푸바오 반환을 앞둔 같은 해 1월에는 월간 입장객이 30만명을 넘겼다.



현재 우치동물원과 패밀리랜드를 합친 연간 관람객은 60만명 수준이다. 판다 유치가 현실화될 경우 에버랜드 사례처럼 관람객 규모가 단기간에 크게 늘어 연간 100만명 안팎까지 확대될 가능성도 거론된다.

