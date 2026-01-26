포항시, 생활보장 정책 강화한다… 2026년 제1회 포항시 생활보장위원회 개최

경북 포항시는 지난 23일 시청 연오세오실에서 포항시 생활보장위원 9명이 참석한 가운데 '2026년 제1회 포항시 생활보장위원'회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 생활보장위원회에서는 2026년 국민기초생활보장수급자 연간 조사 계획, 기초생활보장수급 및 긴급지원대상 88세대에 대한 적정성 심사, 2026년 포항시 자활지원계획 및 2025년 포항시 자활기금결산 등 총 7건에 대한 안건을 논의했다.

포항시는 지난 23일 시청 연오세오실에서 2026년 제1회 포항시 생활보장위원회를 열고 있는 가운데 김신 복지국장이 회의를 주재하고 있다. 포항시 제공

포항시 생활보장위원회는 시의 생활보장사업 기본방향 및 시행계획 수립, 자활지원 계획 수립 및 자활기금의 설치·운영 추진, 부양의무자가 부양을 거부하거나 기피하고 있는 가정에 대한 사실조사 및 소명서 심의 등의 활동을 해 보호가 필요한 대상자가 누락되지 않도록 하는 심의기구다.

위원들은 최근 경기침체 및 물가 상승 등으로 취약계층의 생활 부담이 가중되고 있는 상황을 공유하고, 제도권 지원에서 소외되는 위기가구를 적극 발굴·지원할 필요성에 공감했다.

김신 복지국장은 “이번 심의 결과를 바탕으로 대상자별 맞춤형 지원을 강화하고 현장 중심의 복지행정을 통해 시민 체감도가 높은 생활보장 정책을 추진할 방침”이라고 말했다.

