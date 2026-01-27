[이코노 브리핑] 거래소, 6월29일부터 프리·애프터마켓 개설 외

거래소, 6월29일부터 프리·애프터마켓 개설

한국거래소는 국내 증권시장의 글로벌 경쟁력 제고를 위해 6월29일부터 프리·애프터마켓을 개설할 계획이라고 26일 밝혔다. 거래소는 이날 오후 이와 관련해 전 회원사 담당자를 대상으로 설명회를 개최하고, 제도개선 방안과 정보기술(IT) 개발사항 등 세부 내용 등을 논의했다. 오전 7∼8시 프리마켓을 운영하고, 오후 4∼8시 애프터마켓을 운영하는 안을 추진 중인 것으로 알려졌다.

신한카드, 작년 6월 이어 또 희망퇴직 실시

신한카드가 지난해 6월 희망퇴직을 실시한 지 약 7개월 만에 또다시 희망퇴직을 한다. 박창훈 대표 취임 후 두 번째 희망퇴직이다. 26일 금융권에 따르면 신한카드는 지난 23일부터 28일까지 희망퇴직 신청을 받고 있다. 직급·나이와 상관없이 근속 15년 이상 직원이 대상이다. 회사는 기본급 기준 24개월 치에 근속 연수 및 직급에 따라 최대 6개월 치를 추가로 보상해주는 것을 조건으로 제시했다.

미국산 신선란 112만개 30일부터 시중 공급

이달 23일 국내로 들어온 미국산 신선란 112만개가 30일부터 유통업체 및 식자재 업체를 통해 시중에 공급된다. 이번 수입은 조류인플루엔자 확산으로 국내 달걀 수급에 문제가 발생할 경우 수입 신선란을 빠르게 공급하기 위해 시범적으로 진행하는 것이다. 앞서 농림축산식품부는 한국농수산식품유통공사를 통해 미국산 신선란 224만개를 수입하기로 결정한 바 있다. 나머지 112만개 물량은 이달 28일쯤 국내로 들어와 다음달 초 시중에 공급될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지