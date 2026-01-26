‘25년 인연’ 보육원에… 또 온정 보탠 박수홍

방송인 박수홍(사진)이 25년 동안 꾸준히 지원해 온 보육원에 3000만원 상당의 기부금과 물품을 전달했다.



26일 박수홍 측에 따르면, 박수홍은 지난 15일 경기 동두천시 소재 애신보육원(애신원)을 방문해 2500만원의 기부금과 자신이 모델로 활동하고 있는 브랜드의 갈비탕 500만원 상당을 기탁했다. 이번 기부금은 박수홍이 지난 연말 크리스마스를 앞두고 진행한 특별 기부 방송 프로젝트를 통해 마련됐다.



박수홍은 이날 아이들과 함께 다양한 체험 프로그램을 즐기고, 식사 준비 및 배식 봉사도 진행했다. 박수홍은 2001년 한 방송 프로그램을 통해 애신원과 인연을 맺은 뒤 25년째 봉사를 이어오고 있다.



박수홍은 “내가 일방적으로 애신원을 도운 것이 아니다. 이곳에서 건강하게 자라서 사회의 일원이 된 아이들을 보면서 제가 누린 기쁨과 감사의 마음이 더 크다”며 “이런 뜻을 알아주신 분들이 점점 더 많이 동참하고 도움의 손길을 내밀고 있어서 뿌듯하다”고 밝혔다.

