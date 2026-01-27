롯데렌탈·SK렌터카 결합 불허… 공정위 “시장 경쟁제한 우려 커” [경제 레이더]

렌터카 1·2위 사업자인 롯데렌탈과 SK렌터카의 기업결합에 대해 경쟁당국이 결합 금지 조치를 내렸다.

세종시 어진동 정부세종청사 공정거래위원회. 뉴시스

공정거래위원회는 사모펀드 운용사인 ‘어피니티 에쿼티 파트너스 리미티드’(어피니티)가 롯데렌탈의 주식 63.5%를 취득하겠다고 신고한 기업결합에 대해 결합 금지 조치를 내렸다고 26일 밝혔다. 어피니티는 2024년 8월 SK렌터카를 인수한 뒤 지난해 3월 공정위에 기업결합을 신고했다.

공정위는 렌터카 시장 1·2위 사업자인 롯데렌탈과 SK렌터카가 결합해 어피니티 지배하에 놓이게 되면 단기(내륙 및 제주)·장기 렌터카 시장 모두 경쟁 제한이 우려된다고 판단했다.



우선 차량 대여기간이 1년 미만인 단기 시장의 경우 양사 결합 시 점유율은 2024년 말 기준 29.3%(내륙), 21.3%(제주)로 3~4% 정도인 쏘카·제주렌터카는 물론 1% 미만인 다수의 중소사업자를 압도하게 된다. 이런 상황에서 양사가 결합하면 ‘압도적 대기업 1개 대 다수의 영세한 중소기업들’로 양극화 구조가 심화된다. 1·2위 사업자 간 경쟁 소멸로 렌터카 이용 요금 인상 등 부작용이 발생하고, 결합회사가 공격적 마케팅을 확대할 경우 중소사업자들의 시장 퇴출도 가속화할 수 있다고 공정위는 판단했다.



1년 이상 장기 렌터카 시장도 마찬가지다. 장기 렌터카 시장에서도 롯데렌탈과 SK렌터카는 각각 1·2위를 점유하고 있는데 양사 결합 시 시장점유율은 38.3%에 달하게 된다. 공정위는 점유율 14.7%인 현대캐피탈 등 다른 캐피탈사들도 있지만 이들의 경쟁 능력은 결합 회사 대비 떨어진다고 분석했다.



공정위는 “사모펀드가 밀접한 경쟁 관계를 유지해 온 1·2위 사업자를 단기간에 연달아 인수해 시장력을 확대한 후 다시 고가 매각하기 위해 건전한 시장 경쟁을 왜곡할 우려가 큰 기업결합을 엄정 조치한 것으로, 시장에 경종을 울리는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.



롯데그룹은 이날 설명자료를 통해 “향후 어피니티와 협의를 통해 공정위가 우려하는 시장 지배력 강화를 해소할 수 있는 추가 제안 가능성 여부 등 다양한 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.

