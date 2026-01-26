강훈식 “60조 잠수함 수주, 韓 진심 전할 것”

강훈식 대통령 비서실장이 이재명 대통령의 ‘전략경제협력 특사’ 자격으로 캐나다를 찾아 방위산업 협력 강화를 논의한다. 최대 60조원 규모에 달할 것으로 전망되는 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP)을 한국 기업이 수주할 수 있도록 뒷받침한다는 방침이다.



강 실장은 26일 출국길 인천공항에서 기자들과 만나 “이번 잠수함 사업 수주 건은 최근 진행되는 방산사업 중 가장 큰 규모 중 하나로, 국내 생산유발 효과만 해도 최소 40조원을 넘을 것으로 추정하고 있다”며 “수주에 성공하면 300개 이상 협력업체에 일거리가 주어지는 것을 물론이고 2만개 이상의 일자리가 창출될 것으로 기대된다”고 말했다.

“韓·獨 2파전… 녹록지는 않은 상황” 강훈식 대통령 비서실장(오른쪽)과 김정관 산업통상부 장관이 26일 인천공항에서 잠수함사업 등 방산 협력 논의를 위해 캐나다로 출국하고 있다. 인천공항=뉴스1

캐나다 잠수함 사업의 수주 대상 국가는 한국과 독일 ‘2파전’으로 압축된 상황이다. 강 실장은 “독일이 제조업 강국이고, 우리가 잠수함 개발 초기에 독일에서 기술을 전수받았다는 점을 감안하면 녹록지는 않은 상황”이라고 진단했다. 그는 이어 “이번 사업같이 대규모 방산사업은 무기의 성능이나 개별 기업의 역량만으로 도전하기에는 한계가 있다”며 “이번 방문을 통해 우리 잠수함의 우수한 성능과 더불어 양국 간 산업·안보 협력을 확대하겠다는 정부의 의지를 캐나다 정부 최고위급들과 만나 직접 전달할 것”이라고 설명했다.



캐나다 정부는 잠수함 자체의 성능과 가격 외에도 일자리 창출 등 국가 간 산업협력이 수주 기업을 결정하는 데 중요한 기준이 될 것이라고 밝힌 바 있다.



강 실장은 “캐나다에는 ‘진짜 친구는 겨울에 찾아온다’는 말이 있다는데, 이번주 캐나다는 영하 30도를 넘나드는 혹한이라고 한다”며 “수주 가능성을 조금이라도 높이고 대한민국의 진심을 전달할 수 있도록 이번 방문을 통해 최선을 다하겠다”고 했다.



강 실장 외에도 김정관 산업통상부 장관과 이용철 방위사업청장 등이 특사단에 포함됐다. 수주전에 뛰어든 한화오션을 비롯해 현대자동차그룹, HD현대중공업 등 기업 관계자들도 함께 캐나다를 방문한다.



특히 정의선 현대차그룹 회장이 특사단에 합류한 점이 눈에 띈다. 정 회장의 특사단 합류는 특사단을 측면 지원하기 위한 행보로 해석된다. 현대차그룹은 캐나다가 보유한 풍부한 천연자원에 주목하고 수소 분야를 포함한 다양한 협력방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 캐나다가 한국 측에 요구한 것으로 알려진 현지 공장 설립은 현실화 가능성이 크지 않을 것으로 업계는 보고 있다.



이번 방문에 앞서 강 실장과 김 장관은 전날 서울 용산 전쟁기념관을 찾아 캐나다 참전용사들을 추모하는 등 사업 수주에 정성을 기울였다. 강 실장은 캐나다 방문 후 노르웨이도 찾아 방산협력을 논의할 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지