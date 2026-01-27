중복상장 논란에 물러선 LS… 李대통령 지적이 결정타

LS가 ‘증손회사’인 에식스솔루션즈의 올해 기업 공개(IPO) 추진을 중단하기로 결정했다. 이재명 대통령이 중복상장 논란에 대해 “아직도 이런 사례가 있느냐”며 지적한 것이 결정적이었다. 중복상장 논란 앞에 LS가 발을 빼면서 IPO를 자회사 성장의 돌파구로 기대했던 대기업들의 고심도 깊어질 것으로 보인다.

LS는 26일 한국거래소 예비심사 청구 중인 에식스솔루션즈 상장 신청을 철회한다고 밝혔다. LS는 “소액주주·투자자 등 내외부 이해관계자들의 상장 추진에 대한 우려 목소리를 경청하고 주주 보호와 신뢰 제고를 위해 상장 신청 철회를 결정했다”고 밝혔다.

이 대통령이 중복상장 문제를 지적한 지 4일 만이다. 이 대통령은 지난 22일 더불어민주당 ‘코스피 5000 특별위원회’ 의원들과 만난 자리에서 ‘L자 들어간 주식은 안 사라’는 제목의 언론 보도를 인용하며 “아직도 이런 사례가 있느냐”고 지적했다. 사실상 LS의 증손회사인 에식스솔루션즈을 겨냥한 것이다.

에식스솔루션즈는 LS가 2008년 인수한 미 전선 업체 슈페리어 에식스의 전기차 모터·변압기용 특수 권선(피복 구리선) 분야를 떼 만든 회사로 테슬라와 토요타에도 공급하는 해당 분야 글로벌 1위 기업이다. 에식스솔루션즈는 이후 지배구조 재편을 거쳐 ‘LS(지주)-LS I&D(자)-슈페리어 에식스(손자)-에식스솔루션즈(증손)’ 체제를 갖췄다.

LS는 “북미 전력망 교체 수요를 소화하려면 수조 원 단위 설비 투자가 필수적인데 지주사만으로는 글로벌 경쟁의 속도전을 감당할 수 없다”며 5000억원 규모의 설비 투자금 확보 명분으로 상장을 추진해 왔다. 하지만 주요 사업군을 잃게 되는 LS의 소액주주들이 손실을 입게 될 수 있다는 ‘중복상장’ 논란이 일었다. 이에 LS는 자사주 소각과 배당금 인상을 골자로 한 주주 환원 계획까지 밝혔지만 주주들의 불만을 잠재우지 못한 데다 이 대통령까지 나서 압박하자 결국 백기를 든 것으로 풀이된다.

여기에 이번 상장철회로 LS 내 다른 핵심 자회사의 IPO도 한 치 앞을 내다볼 수 없게 됐다. LS그룹은 에식스솔루션즈를 시작으로 LS MnM, LS전선 등에 대한 연쇄 상장을 검토해왔다.

유사한 논란이 불거진 다른 기업들도 중복상장에 부정적인 이 대통령의 발언에 비상등이 켜졌다. 이번 상장 철회 이슈는 개별 기업의 판단을 넘어 국내 대기업들의 계열사 상장 전략 전반에 영향을 미칠 수 있는 신호로 해석된다.

HD현대의 자회사인 HD현대로보틱스(지분 81.8%)와 SK가 보유한 SK에코플랜트(63.2%)가 대표적이다. 양사는 고금리와 경기 불황으로 회사채 발행 등 외부 차입이 부담스러운 상황에서 IPO를 핵심 대안으로 여겨왔다. SK에코플랜트는 2022년 사전 기업공개 투자를 진행하면서 투자자들에게 올해 7월까지 기업공개를 마치겠다는 조건을 내걸었다. 기한 내 상장에 성공하지 못하면 투자자들은 대주주인 SK를 향해 SK에코플랜트의 주식에 대한 매도청구권을 행사할 수 있다.

HD현대의 HD현대로보틱스도 최근 IPO 주관사를 선정하며 상장을 본격화했지만 에식스솔루션즈 사례에 비췄을 때 허들이 상당히 높아졌다는 평가다.

재계의 한 관계자는 “과거 정부가 지주사 체제를 권장했고 그 결과 수많은 대기업 지주사들이 비상장 알짜 계열사들을 보유하고 있는 상황”이라며 “중복상장이라고 무조건 반대하기보단, 실제 자회사가 지주사 수익에서 차지하는 비중과 사업구조를 고려하는 등 구체적인 가이드라인이 필요하다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지