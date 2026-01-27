저가 아파트 14채 팔아야 고가 한 채 값

부동산 시장 전반의 양극화 현상이 심화하고 있다. 지난해 전국 아파트값 상하위 격차는 14배 이상 벌어졌고, 땅값 상승률도 서울·경기만 전국 평균을 웃돌았다.

지난 2025년 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 연합뉴스

26일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 기준 전국 5분위(상위 20%) 아파트 평균 가격은 13억4296만원으로 집계됐다. 반면 하위 20%인 1분위 아파트 평균 가격은 9292만원으로 나타났다.



고가 아파트와 저가 아파트의 평균 가격차를 나타내는 5분위 배율(상위 20%를 하위 20%로 나눈 값)은 14.45를 기록했다. 저가 아파트 14.45채를 팔아야 고가 아파트 한 채를 살 수 있다는 의미다. 서울은 지난해 12월 5분위 가격이 29억3126만원, 1분위는 3억9717만원으로 5분위 배율은 7.38을 기록했다.



부동산원 통계 기준 지난해 서울 아파트 가격은 전년 말 대비 8.98% 올랐다. 반면 비수도권은 울산 등 일부 지역을 제외하면 대부분 마이너스를 기록하며 1.08% 하락했다.



땅값에서도 수도권과 지방의 온도차가 나타났다. 이날 발표된 국토교통부·부동산원의 ‘2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량’에 따르면 지난해 전국 지가(토지가격)는 2.25% 상승했다. 전국 지가는 2023년 3월(0.008%) 상승 전환한 이후 34개월 연속 올랐고, 지난해 7월부터 5개월 연속 상승폭이 커졌다.

수도권은 연간 3.08% 올라 전년(2.77%) 대비 상승폭이 커졌지만, 지방권(0.82%)은 전년(1.10%)보다 상승률이 낮았다. 시도별로는 서울이 4.02%, 경기가 2.32% 오르며 전국 평균을 끌어올렸고, 나머지 지역은 평균을 밑돌았다.



실제 상승률 상위 지역은 수도권에 집중됐다. 시군구별로는 서울 강남구가 6.18% 오르며 상승률이 가장 높았고, 이어 용산구(6.15%), 서초구(5.19%) 등 순이었다. 전국 252개 시군구 중 이들 지역을 포함한 44곳이 평균보다 높았다.



전체 시군구 중 200곳은 변동률 0.00∼2.40% 수준에 분포했고 수도권이 지방보다 상승세가 가팔랐다. 인구감소지역 89개 시군구의 지가변동률은 0.63%로 비대상지역(2.39%)보다 낮았다.



지난해 건축물 부속토지를 포함한 전체 토지거래량은 약 183만1000필지(1110㎢)로 전년 대비 2.4% 감소했다. 지역별로는 서울(17.4%), 울산(11.1%), 세종(7.7%), 부산(6.1%) 4개 시도에서 증가했고 나머지 13개 시도는 줄어들었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지