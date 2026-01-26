경기도장애인재활협회 ‘장애청소년 재능개발지원사업’ 신규장학생 모집

사단법인 경기도장애인재활협회는 경기사회복지공동모금회의 지정기탁을 받아 경기도 내 저소득 장애 청소년을 대상으로 하는 ‘장애청소년 재능개발 지원사업’의 신규 장학생을 모집한다고 26일 밝혔다.

이 사업은 저소득 장애청소년의 예체능 분야 실력 향상과 지속적인 재능 개발을 지원하기 위해 마련됐다. 선정된 장학생에게는 예체능 분야 교육비와 관련 물품 구입비 등이 지원된다.

세부적으로 ‘지니드림사업’은 KT-wiz와 지니뮤직의 후원으로 운영되며, 음악·미술 분야에 꿈과 재능을 가진 장애청소년을 대상으로 한다. ‘드림로드사업’은 선경최종건재단의 후원으로 진행되며, 예체능 분야 전반에 걸쳐 꿈과 재능을 가진 장애청소년을 모집한다. ‘드림라이프사업’은 한국서부발전본부 (주)평택발전본부의 후원으로 운영되며, 평택에 거주하는 예체능 분야 장애청소년을 대상으로 한다.

주민등록등본상 주소지가 경기도이며, 가구소득이 기준 중위소득 100% 이하인 9세 이상 24세 이하 본인장애청소년이 신청 대상이다.

신청 접수는 이날부터 2월 8일까지다. 홈페이지(www.gsrpd.org)에서 신청서를 다운로드 받아 작성한 후, 제출 서류와 함께 이메일(dream@kgsrd.org)로 제출하면 된다.

