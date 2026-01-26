“멸공이라더니 중국산” 지적에 “공산주의자들 긁혔네”라는 프랜차이즈 대표

분식 프랜차이즈 ‘국대떡볶이’를 운영하는 김상현 대표가 자사 멸공떡볶이의 제품명과 일부 원료가 중국산이라는 점이 모순이라는 누리꾼들 지적에 “공산주의자들의 발작 댓글이 많다”며 “긁히는가 보다”라고 26일 반응했다. 국대떡볶이 네이버 플러스 스토어 페이지 캡처

분식 프랜차이즈 ‘국대떡볶이’를 운영하는 김상현 대표가 자사 멸공떡볶이의 제품명과 일부 원료가 중국산이라는 점이 모순이라는 누리꾼들 지적에 “공산주의자들의 발작 댓글이 많다”며 “긁히는가 보다”라고 26일 반응했다.

김 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 멸공떡볶이의 일부 원료 논란을 다룬 매체 유튜브 영상 공유 후, “공산주의자가 어지간히 긁혔나보다”라고 적었다. 이어 “중국산 재료로 시비를 거는 존재들이 있는데, 100% 국산 고춧가루가 맞다”며 “다량의 소금은 국산 정제염이 맞다”고 덧붙였다.

특히 “중국산으로 표기된 재료는 국내산 조미료를 사용하는데, 그 업체의 조미료 성분이 중국산”이라며 “조미료는 우리가 생산할 수 없고 맛이 완전히 바뀌기 때문에 바꾸지 못하고 있다”고 강조했다. 그리고는 “맛있는 100% 국산 조미료 있으면 소개 부탁한다”고 부연했다.

앞서 김 대표는 지난 25일 SNS에 “멸공떡볶이를 출시했다”며 “떡볶이로 계몽하자”는 글을 올렸다. 이와 함께 떡볶이떡(300g)과 떡볶이 소스(45g)를 개당 5000원에 판매하는 링크도 첨부했다. 공개된 제품 포장에는 태극기와 성조기 이미지 그리고 ‘한미동맹강화’ 문구가 눈에 띄었다. ‘멸공이 애국’이라거나 ‘공산당 아웃’이라는 글도 보였다.

일부 누리꾼은 해당 제품 재료에 중국산이 포함됐다고 비판했다. 정제염과 간장분말에 이어진 괄호에 ‘중국산’ 문구가 들어갔다는 이유에서다. 이렇다보니 질문글을 남기는 판매 링크의 Q&A에는 ‘중국산을 사용하면서 멸공을 외치느냐’ 등의 김 대표를 겨냥한 비난이 이어졌다.

김 대표는 문재인 정부 당시 문재인 대통령을 기업인으로선 이례적으로 공개 비판해 보수 진영 지지자들에게 주목 받았다. 당시 김 대표는 ‘공산주의자인 문재인 대통령이 연방제를 통해 나라의 정체성을 바꾸려 한다’ 등의 주장을 폈다. 26일에는 중국의 우리나라 선거 개입을 주장하는 황교안 전 국무총리와의 식사 자리 사진도 자신의 SNS에 올렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지