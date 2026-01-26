슈, 연예인 폭로...美 공항서 "신발 던지고 CCTV 확인"

슈가 ‘내돈내산 겨울 모자 추천 TOP3 모자 보니 생각난 연예인 썰’ 영상에서 과거 겪은 일화를 공개했다. 인간 That’s 슈

그룹 S.E.S 출신 슈가 과거 미국 입국 과정에서 한 연예인의 부적절한 태도로 인해 입국 심사를 통과하지 못했던 일화를 공개했다.

지난 24일 슈는 자신의 유튜브 채널에 ‘내돈내산 겨울 모자 추천 TOP3 모자 보니 생각난 연예인 썰’이라는 제목의 영상을 게재했다.

그는 영상에서 과거 해외 촬영을 위해 미국에 도착했을 당시 공항 입국 심사 과정에서 예상치 못한 상황이 발생했다고 전했다.

슈는 “아 이거 얘기해도 되나”라며 잠시 머뭇거렸지만, 이내 “옛날에 해외 현지 촬영 방송 때문에 미국에 도착해 입국 절차를 밟고 있었는데, 갑자기 출입국 심사대에서 여기 다 막으라고 하더라”고 상황을 밝혔다. 당시 방송에 출연하는 연예인들도 함께 있었다고.

이어 “비자 문제 때문이었는지 정확하진 않지만, 스태프들은 다 빠진 상황이었다”고 설명했다. 그렇게 남겨진 연예인들은 세컨더리 룸으로 이동하게 됐다.

슈가 ‘내돈내산 겨울 모자 추천 TOP3 모자 보니 생각난 연예인 썰’ 영상에서 과거 겪은 일화를 공개했다. 인간 That’s 슈

슈는 그중 한 연예인의 행동을 꼬집었다. 그는 챙이 있는 모자에 선글라스를 착용한 채 심사받던 분이 있었는데, 심사대 직원이 모자와 선글라스를 벗어달라고 요청했지만 응하지 않았다고 폭로했다.

요청받은 연예인은 다리를 꼰 채로 ‘What(왓)?’이라고 반응하더니, 다시 요청받았을 때는 ‘Why(와이)?’라고 말했다고 밝혔다.

해당 반응에 입국 심사 직원 “일어나서 따라오라”고 조치를 취했고, 결국 그 연예인은 독방으로 이동하게 됐다고 전했다.

이후 그곳에서 바로 한국으로 돌아가야 한다는 말을 들었고, 그 연예인은 CCTV로 찍고 있는지 신발을 던지면서 확인했다고 말했다.

당시 슈는 ‘저러면 안 되는데’’라는 생각이 들었다고 심정을 고백했다.

과거 일화를 털어놓은 슈는 “갑자기 이거(모자) 쓰니까 그 생각이 난다”고 웃으며 이야기를 마무리했다.

