환율, 엔화 초강세에 25원 넘게 급락…1,440.6원

원/달러 환율이 26일 엔화 강세 등의 영향으로 25원 넘게 급락했다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간(낮) 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 25.2원 떨어진 1,440.6원으로 집계됐다.

코스닥 지수가 장중 7% 넘게 급등하며 닷컴버블 이후 사상 최고치를 돌파한 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 달러 원 환율 종가가 나오고 있다.

환율은 19.7원 내린 1,446.1원으로 출발해 장중 1,437.4원까지 하락했다.



이날 주간 거래 종가와 장중 저가는 모두 올해 들어 가장 낮은 수준이다.



환율은 지난 21일 이재명 대통령이 "한두 달 새 환율이 1,400원 전후로 떨어질 것"이라고 밝힌 뒤 나흘 연속 하락하고 있다.



여기에 미국과 일본 외환 당국의 개입 가능성에 엔화가 초강세를 보이면서 원화도 동조하는 모양새다.



일본 현지 언론 등에 따르면 일본은행은 최근 본격적 외환 시장 개입 전에 주요 은행 등을 상대로 거래 상황 등을 문의하는 절차인 '레이트 체크'(rate check)를 한 것으로 전해졌다.



미국 뉴욕 연방준비은행도 미 재무부의 지시로 레이트 체크를 했다는 보도가 나왔다.



이에 지난주 160엔에 육박했던 엔/달러 환율은 지난 23일부터 급락해 이날 오후 중에 153.8엔까지 떨어졌다.



현재 엔/달러 환율은 1.12% 내린 154.08엔이다.



원/엔 재정환율은 934.15엔으로 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 10.37원 올랐다.



엔화 강세 등의 영향으로 달러는 약세를 보이고 있다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.42% 떨어진 97.108이다.

