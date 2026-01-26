‘생활 속 재활용 참여 확대’… 익산시, 종이팩·폐건전지·아이스팩 교환 사업 추진

전북 익산시가 시민 참여형 재활용 정책을 통해 생활 속 자원순환 문화 확산에 나선다.

익산시는 재활용률 향상과 환경 보호 실천을 위해 ‘재활용품 수거 교환물품 지원 사업’과 ‘아이스팩 재활용 사업’을 다음 달 2일부터 운영한다고 26일 밝혔다. 이번 사업은 시민이 일상에서 손쉽게 재활용에 참여할 수 있도록 특전을 제공하는 방식이다.

재활용품 수거 교환물품 지원 사업은 시민 누구나 가까운 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 참여할 수 있다. 종이팩과 멸균팩은 용량별로 200㎖ 50개, 500㎖ 25개, 1000㎖ 15개당 화장지 1개로 교환해 준다. 폐건전지는 15개를 가져오면 새 건전지 1개로 교환할 수 있다.

종이팩과 멸균팩은 내용물을 비우고 물로 헹군 뒤 펼쳐서 충분히 건조한 상태로 제출해야 한다. 다만 교환 물품이 소진될 경우 교환이 제한될 수 있어 방문 전 해당 행정복지센터에 확인이 필요하다.

아이스팩 재활용 사업도 병행한다. 젤 유형 아이스팩 5개를 제출하면 종량제 봉투 20ℓ 1매로 교환할 수 있으며, 1인당 월 최대 3매까지 가능하다. 훼손된 아이스팩은 교환 대상에서 제외된다.

익산시 관계자는 “이번 사업을 통해 생활 속 자원 재활용을 확대하고 시민의 환경 보호 인식을 높이고자 한다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 자원순환 정책을 지속적으로 추진할 계획”고 말했다.

