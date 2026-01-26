한국타이어, 월드 랠리 챔피언십에 스노우 타이어 공급

한국타이어, WRC 2026 개막전 ‘몬테카를로 랠리’ 스노우 타이어 공급. 사진=한국타이어 제공

한국타이어앤테크놀로지가 ‘2026 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)’ 개막전인 몬테카를로 랠리에 스노우 타이어를 공급하며 성공적인 경기 운영을 지원했다고 26일 밝혔다.

25일(현지시각) 모나코와 프랑스 일대에서 열린 몬테카를로 랠리는 눈길·빙판·젖은 노면·건조 노면이 반복적으로 교차하는 알프스 산악 지형 특유의 변덕스러운 환경 속에서 진행됐다.

한국타이어는 이번 대회에 타막 랠리용 ‘벤투스 Z215’와 스노우 랠리용 ‘윈터 아이셉트 SR20’을 공급했다.

한국타이어는 지난 3년간 WRC 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있으며, 이를 위해 2023년부터 전 세계 8개국에서 2000km 이상 실차 테스트를 거쳐 FIA 인증 고성능 타이어를 개발해왔다.

벤투스 Z215는 마른 노면에서 정밀한 핸들링과 코너링 안정성을, 윈터 아이셉트 SR20은 눈길과 빙판 구간에서 탁월한 접지력을 발휘하며 드라이버들의 안정적인 완주와 경기력 유지를 뒷받침했다.

개막전 WRC1 클래스 우승은 토요타 가주 레이싱 월드 랠리팀의 올리버 솔베르그와 엘리엇 에드몬슨 조가 차지했다.

한국타이어는 몬테카를로에 이어 혹독한 겨울 랠리에서도 기술 경쟁력을 이어간다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지