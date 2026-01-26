폭스바겐, 전기 SUV ‘ID.4’ 수입 전기차 중 최대 보조금 확보

ID4. 사진=폭스바겐코리아 제공

폭스바겐코리아는 대표 전기 SUV(스포츠유틸리티차) ID.4가 올해 수입 승용 전기차 중 최대 수준의 국고보조금 432만 원을 확보했다고 26일 밝혔다.

폭스바겐은 “강화된 정부의 보조금 정책 기조에 맞춰 배터리 안전성 확보에 기술 역량을 집중한 결과”라고 강조했다.

ID.4는 배터리 이상을 감지하는 ‘EV 스마트케어’ 기능을 탑재해 효율적이고 안전한 배터리 관리 기능을 제공헤 지난해 대비 10만 원의 BMS 안전기능 보조금을 추가 확보했다. 폭스바겐코리아는 보조금 확정에 따라 ID.4의 고객 인도를 순차적으로 시작할 계획이다.

ID.4는 이미 유럽 시장에서 베스트셀링 전기 SUV로 자리매김하며 검증된 상품성을 자랑하고 있다.

폭스바겐코리아는 올해 ID. 패밀리를 필두로 한 전기차 라인업과 함께 플래그십 SUV ‘투아렉’, 가솔린 대형 SUV ‘아틀라스’를 아우르는 강력한 SUV 포트폴리오를 구축하는 ‘SUV 공세(SUV Offensive)’ 전략을 지속한다.

이를 통해 정통 SUV의 강인함과 전기차의 효율성을 모두 원하는 한국 고객들의 폭넓은 니즈를 충족시키고 수입차 시장 내 SUV 리더십을 공고히 한다는 계획이다.

틸 셰어(Till Scheer) 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장은 “ID.4가 2026년에도 수입 전기차 중 최대 보조금을 확보한 것은 폭스바겐의 배터리 안전 기술과 제품의 경쟁력을 다시 한번 인정받은 것”이라며 “가장 합리적인 프리미엄 전기차인 ID. 패밀리와 강력한 SUV 라인업을 통해 한국 고객들에게 차별화된 가치를 전달하겠다”라고 말했다.

