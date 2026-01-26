혁신당, '합당' 全당원 투표로 결정키로…"與 시간표 구애 안받아"

조국혁신당은 26일 더불어민주당과의 합당 제안에 대해 "당원의 총의에 따라 합당 여부를 판단하겠다"고 밝혔다.



박병언 대변인은 이날 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 비공개 당무위원회를 마친 뒤 기자들과 만나 "민주당의 합당 제안에 대해 진지하고 격렬한 찬반 논의를 했다"며 이 같은 의결사항을 전했다.

조국혁신당 서왕진 원내대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽은 조국 대표. 연합뉴스

당무위는 3시간여에 걸친 회의 끝에 당의 독자적인 비전, 가치, 정책에 기초해 당원 총의에 따라 합당 여부를 판단하고, 관련 협의에 대한 전권은 당 대표에게 위임하기로 결정했다.



박 대변인은 합당 제안에 대한 수용 여부를 당 최고위와 당무위에서 결정한 뒤 그에 대한 전 당원 투표를 진행할 계획이라고 설명했다.



이날 당무위 논의 과정에 대해서는 "찬성·반대 식의 논의가 아니었다. 민주당에서 여러 정치적 의미를 갖고 제안을 줬을 텐데 그 의미가 무엇인지, 정무적 판단에 대한 격렬한 논의가 있었다"고 설명했다.



다만 "민주당의 제안으로 '당이 너무 많이 휘둘려서는 안 된다', '당 대표 중심으로 질서 있고 차분하게 대처해야 한다'는 데 견해가 일치했다"라고 전했다.



박 대변인은 이날 당무위에서 민주당 조승래 사무총장의 전날 기자간담회 발언에 대한 지적도 있었다고 밝혔다.



조 사무총장이 합당 시 당명 변경 가능성에 대해 '더불어민주당 당명이 유지된다는 생각을 당연히 갖고 있지 않겠느냐'고 답한 것을 두고는 "흡수 합당을 전제로 한 듯한 발언"이라며 "합당 논의를 제안한 민주당 입장에서 매우 부적절했다는 생각을 갖고 있다"고 비판했다.



또 조 사무총장이 '늦어도 두 달 내로 (합당 논의를) 정리해야 한다'고 언급한 데 대해서도 "타임라인을 민주당 사무총장께서 일방적으로 발표하신 것 자체가 적절하지 않았다는 비판이 있었다"며 "그 시한에 저희가 구애받고 있지는 않다"고 했다.

<연합>

