‘촬영 금지’ 공지했는데…고현정, 다비치 공연 ‘비매너 관람’ 논란

배우 고현정이 그룹 다비치의 단독 콘서트를 찾았다가 공연 촬영을 둘러싼 비매너 논란에 휘말렸다.

고현정은 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 ‘2026 다비치 콘서트-TIME CAPSULE: 시간을 잇다’를 관람한 모습을 공개했다.

고현정. 고현정 인스타그램 캡처

그는 다비치가 무대 장치를 타고 등장하는 장면, 강민경이 노래를 부르는 순간 등을 촬영한 짧은 영상을 올리며 “노래와 미모 모두 감동”이라는 소감을 남겼다.

그런데 이후 공연의 촬영 허용 여부가 논란이 됐다. 이날 공연은 앙코르 무대를 제외한 전 구간에서 촬영이 금지됐던 것으로 알려졌다. 공연을 관람한 팬들에 따르면 사전 공지뿐 아니라 공연 중에도 스태프가 이동하며 촬영 금지를 수차례 안내했다. 강민경 역시 앙코르 진행 시점에 “지금부터는 촬영해도 된다”고 직접 안내하기도 했다.

이 때문에 일부 온라인 이용자들은 고현정이 촬영 금지 시간대의 영상을 게시한 점을 두고 “관람 매너가 아쉽다”, “일반 관객은 제지당했는데 유명인은 예외냐” 등의 비판적인 반응을 보였다.

반면 또 다른 일각에서는 콘서트 주인공인 다비치가 문제 삼지 않았다면 큰 이슈는 아니라는 의견도 나왔다. 실제로 강민경은 고현정이 올린 영상을 자신의 SNS에 다시 공유하기도 해 팬들 사이에서도 해석이 엇갈렸다.

이날 공연에는 배우 송혜교, 박솔미, 박효주, 유연석, 모델 신현지, 유연석, 마술사 이은결 등도 참석했다. 다만 송혜교 등은 촬영이 허용된 앙코르 때 사진을 올리며 인증해 고현정과 비됐다.

한편 다비치는 이날 공연에서 전석 매진을 기록했고, 관객 요청에 따라 추가 좌석을 오픈하는 등 2년 연속 KSPO DOME에서 흥행을 이어갔다.

