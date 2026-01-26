KGM, 설 연휴 4박 5일 시승 이벤트…한우·굴비가 시승차에

사진=KGM제공

KG 모빌리티(이하 KGM)가 다가오는 설 명절을 맞아 귀성·귀향길 차량을 제공하는 ‘미라클 설 귀향 시승 이벤트’를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 시승 이벤트는 설 연휴 동안 KGM의 주요 모델을 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.

시승 차량은 무쏘, 무쏘 EV, 액티언 하이브리드, 토레스 하이브리드 등 4개 차종이다.

당첨된 고객은 2월 14일(토)부터 2월 18일(수)까지 4박 5일간 해당 차량을 무상으로 체험할 수 있다.

선정된 고객은 KGM 익스피리언스 센터 강남(강남구 헌릉로 717 소재)에서 대형 캡슐 머신을 통한 랜덤 추첨을 통해 시승 차량을 직접 뽑게 되며 각 차량의 트렁크(데크)에는 한우, 굴비, 홍삼 세트, 송이버섯꿀, 과일 등 각기 다른 귀향 선물이 마련됐다.

시승 신청은 만 26세 이상의 자동차 운전면허 소지자(운전 경력 1년 이상)라면 누구나 참여 가능하다. 당첨자는 2월 10일(화)에 발표된다.

KGM 관계자는 “다가오는 설 명절을 맞아 즐겁고 색다른 경험을 제공하고자 이번 이벤트를 마련했다”라며 “KGM과 함께 풍성한 명절을 맞으시길 바란다”고 말했다.

한편 응모는 1월 26일(월)부터 2월 6일(금)까지 KGM 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지 또는 네이버폼(https://naver.me/FE3vd1jq)을 통해 접수할 수 있다.

