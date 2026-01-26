박수홍 "출연료 전액 기부" 약속 지켰다… 보육원 3000만원 전달

박수홍이 25년 동안 꾸준히 지원해 온 보육원에 3000만원의 기부금을 전달했다. 박수홍 인스타그램 캡처

방송인 박수홍이 지난 25년 동안 꾸준히 지원해 온 보육원에 3000만 원 상당의 기부금과 물품을 전달했다.

박수홍은 지난 1월 15일 경기 동두천시 소재 애신보육원을 방문했다.

그는 2500만원의 기부금을 비롯해 “새해를 맞아 떡국을 끓여 드시라”면서 자신이 모델로 활동하고 있는 브랜드의 500만원 상당 갈비탕을 함께 기탁했다.

이번 기부금은 박수홍이 지난해 연말 크리스마스를 앞두고 진행한 특별 기부 방송 프로젝트를 통해 마련됐다. 박수홍은 12월 23일 육아용품 브랜드 엔젤앤비(Angel&Bee) 및 카카오와 협력해 카카오쇼핑라이브에서 참여형 기부 기획전을 선보였다.

박수홍이 꾸준히 기부를 이어온 애신보육원. 박수홍 측 제공

박수홍의 당시 받은 출연료 전액인 1000만원뿐만 아니라 엔젤앤비가 기탁한 500만원, 카카오같이가치 캠페인을 통해 모금된 1000만원을 모두 모아 애신원에 기부했다.

박수홍은 “저는 이번 기부에 참여한 일원일 뿐이다. 좋은 뜻을 모아 주신 엔젤앤비, 카카오 측에 감사드린다”며 “무엇보다 이번 라이브 기부 방송에 참여해 주신 모든 대중분들이 함께 기부의 주체가 됐다. 우리 사회가 아직 따뜻하고 살 만하다는 증거”라고 말했다.

지난해 6월 애신원을 방문했던 박수홍은 약 7개월 만에 다시 이곳을 찾았다. 엔젤앤비 김동은 대표를 비롯해 그의 지인들이 동행했다. 박수홍은 이날 아이들과 함께 다양한 체험 프로그램을 즐기고, 식사 준비 및 배식 봉사도 진행했다.

박수홍과 애신원의 오랜 인연. 박수홍 측 제공

박수홍과 애신원의 인연은 지난 2001년으로 거슬러 올라간다. 당시 한 방송 프로그램을 통해 이곳을 방문한 후 어느덧 25년째 서로에게 힘이 되고 있다.

2019년에는 겨울을 앞두고 애신원 건물 전체 석면제거 공사를 지원했다. 2021년에는 친형 내외의 횡령 사건으로 경제적 어려움을 겪고 있는 상황 속에서도 남몰래 1000만원을 기부한 사실이 애신원 원장을 통해 알려지기도 했다.

박수홍이 봉사의 기쁨에 대해 이야기했다. 박수홍 측 제공

박수홍은 “제가 일방적으로 애신원을 도운 것이 아니다. 이곳에서 건강하게 자라서 사회의 일원이 된 아이들을 보면서 제가 누린 기쁨과 감사의 마음이 더 크다”며 “이런 뜻을 알아주신 분들이 점점 더 많이 동참하고 도움의 손길을 내밀고 있어서 뿌듯하다”고 덧붙였다.

