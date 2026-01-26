‘러 파병군’ 추모 조각상 직접 챙긴 김정은…체제 성과로 부각

김정은 북한 국무위원장이 러시아 파병군 추모기념관에 설치할 조각상 제작 작업을 직접 점검했다. 러시아 파병 이후 관련 행사와 시설 조성 과정에 잇따라 모습을 드러내며, 파병을 체제 차원의 성과로 부각하는 흐름이 이어지고 있다.

김정은 북한 국무위원장이 평양 만수대창작사를 25일 찾아 해외군사작전 전투위훈기념관에 설치할 조각 창작사업을 지도하고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

조선중앙통신은 김 위원장이 평양 만수대창작사를 25일 찾아 해외군사작전 전투위훈기념관에 설치할 조각 창작 사업을 지도했다고 26일 보도했다. 만수대창작사는 북한의 체제 선전용 예술 작품을 만드는 미술창작기지다. 김일성, 김정일 동상 등을 제작해 왔다.

김 위원장은 상징탑과 기념관의 주제를 드러내는 중심군상, 파병의 의미를 보완하는 부주제군상, 그리고 외벽 장식 조각판 등을 돌아보고 “조각창작사업이 기념비적 가치와 상징성을 최상의 수준에서 보장하는 원칙에서 진행되고 있다”고 평가했다. 통신이 공개한 사진에는 전투 장면을 금속판에 입체적으로 새긴 벽면 조각과 완전무장한 군인 동상 등이 보인다. 조각물은 사람 키의 2∼3배에 이르는 대형 규모다.

김 위원장은 ‘영웅 정신’도 강조했다. 그는 “전쟁을 겪은 세대의 뛰어난 영웅 정신이 오늘날 군 전체의 집단적 영웅 정신으로 이어졌다”며 “기념관을 찾는 사람들이 어느 조각상 앞에 서더라도 파병군을 오래 기억할 수 있도록 세부 요소 하나하나까지 예술성과 완성도를 높여야 한다”고 주문했다. 그러면서 “참전 장병들에게 바치는 당과 정부, 군대와 인민의 감사와 존경의 마음을 조각 작품에 온전히 담아내길 기대한다”고 만수대창작사 창작진에게 전했다.

김정은 북한 국무위원장이 평양 만수대창작사를 25일 찾았다. 러시아 파병 이후 관련 행사와 시설 조성 과정에 잇따라 모습을 드러내며, 파병을 체제 차원의 성과로 부각하는 움직임을 보인다. 조선중앙TV·연합뉴스

김 위원장은 러시아 파병 이후 관련 사안을 직접 챙기는 행보를 이어오고 있다. 지난해 10월 파병군 전투위훈기념관 착공식에 참석한 데 이어, 5일에는 건설 현장을 찾아 직접 삽을 들고 나무를 심거나 지게차를 몰았다. 새해 첫날에는 러시아 파병 부대 장병 가족을 초청한 신년 경축 행사에 참석해 파병의 의미를 강조했다.

북한은 우크라이나 전쟁 참전의 정당성을 내부에 강조하는 동시에, 파병 장기화로 커질 수 있는 부담을 관리하려는 움직임을 보인다. 파병을 ‘희생’이 아닌 ‘국가적 공헌’으로 부각하는 것이다. 파병 전사자에게 영웅 칭호를 수여하고, 귀국 환영식을 열며, 국가 차원의 전쟁기념관을 세우는 조치가 이어지고 있다.

통일부도 김 위원장의 행보를 같은 맥락으로 평가했다. 통일부는 김 위원장의 만수대창작사 방문과 관련해 “전투위훈기념관 건설 현장을 방문해 나무를 심은 지 20일 만에 다시 관련 시설을 찾은 것”이라며 “러시아 파병 군인들에 대한 예우를 지속적으로 강조해 민심을 다잡고 체제 결집을 도모하려는 활동의 일환으로 보고 있다”고 이날 밝혔다.

