충북도, 말산업 동물복지와 안전 강화한다

충북도가 올해 말산업 육성지원 사업을 동물복지와 안전에 중점을 둔다.

도는 올해 말산업 육성지원 사업을 대폭 개편한다고 26일 밝혔다. 승마 인구 확대와 체험객 안전 확보를 위해서다.

충북의 한 승마장에서 학생들이 승마 교육을 받고 있다. 충북도 제공

국가데이터처 자료를 보면 2024년 기준 도내 말은 362마리가 있다. 승마장은 18곳이고 농촌관광 1곳이 운영 중이다.

우선 도는 동물보호법 등을 위반해 동물 학대 등의 행위가 적발되면 보조금 지급을 중단하거나 다음 연도 사업 선정에서 배제하는 등을 적용하기로 했다. 법적 처벌 외에 행정 제재도 적용한다는 방침이다.

학생 승마와 유소년 승마단, 농촌관광 승마 등 시설 보험 가입 요건을 상향해 안전 관리도 강화한다. 그동안 개인이나 시설에서 가입한 보험의 요건을 사망 시 1억5000만원, 부상 시 3000만원 이상을 보장하는 재난안전 의무보험 기준의 손해보험 가입을 의무화한다.

학생 승마 과정은 통합으로 운영한다. 도는 기존 학생 승마의 경험자와 초보자 분리의 자유학기제 과정을 폐지하고 기초형 과정으로 통합하기로 했다. 이는 구간별 예산을 통합하고 수요에 맞춰 운영하겠다는 구상이다. 유소년 승마단은 승마 실력을 공식적으로 인정하는 기승능력인증제 보유 단원 수에 따라 가점을 부여해 인재 양성 체계를 구축한다.

농촌관광 승마 활성화를 위해 진입 장벽을 높여 안전사고를 예방한다. 누구나 운영할 수 있는 농촌관광 승마를 기승능력인증제 7등급 이상 보유자나 말 관련 자격증 소지자, 최근 3년 내 외승(외부에서 하는 승마) 보조사업 참여 경력자로 대상을 한정했다.

승용마 조련지원 사업도 연령별 특성에 맞는 체계적인 조련을 지원한다. 품평회나 승마대회에서 인증받고 판매되면 지원금을 가산 지급하는 등 실질적인 소득 증대를 돕는다.

도 관계자는 “철저한 동물복지 준수와 안전 관리 등으로 말산업이 신뢰받으면 농촌 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

