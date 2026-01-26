與, 이해찬 애도기간 돌입…합당 논란 등 계파 갈등은 수면 아래로

대한민국 진보진영의 ‘거목’으로 평가받는 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 별세하자, 더불어민주당은 필수 당무를 제외하고는 애도에 집중하겠다는 방침을 밝혔다. 정청래 대표는 직접 빈소를 지키며 조문객을 맞기로 했다. 여권이 애도 분위기에 잠기면서 조국혁신당과의 합당 문제와 1인1표제 등을 둘러싼 당내 계파 갈등은 수면 아래로 잠시 가라앉는 모습이다

민주당 지도부는 26일 최고위원회의에 앞서 전날 향년 74세로 운명한 이 수석부의장을 애도하며 묵념을 올렸다. 정 대표는 “대한민국 민주화의 상징, 민주당의 큰 별이 됐다”며 “민주화의 새벽을 열고 민주당의 뿌리가 되어 주신 이 시대의 큰 어른을 잃었다”고 말했다. 그는 “(이 수석부의장이) 이 땅에 남겨주신 미완의 숙제들을 결코 외면하지 않고 중단 없는 개혁과 한반도 평화의 길을 반드시 열겠다”며 “민주당은 필수 당무를 제외하고 국민과 함께 애도에 집중하겠다”고 했다.

정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 지도부가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 앞서 고 이해찬 상임고문의 별세를 애도하며 묵념하고 있다.

한병도 원내대표는 “가슴이 무너져내리는 것 같다”며 “확고한 원칙과 소신 그리고 시대를 꿰뚫는 혜안은 우리 후배 정치인에게 큰 귀감이 되었다”고 애도했다. 그는 이어 “역사 앞에서 늘 당당하던 그의 모습이 오늘은 너무 그립다”며 “이해찬이 걸어온 민주주의의 여정을 절대 잊지 않겠다”고 했다.

최고위원들의 추모 발언도 이어졌다. 앞서 정 대표가 지난 22일 지도부 사전 논의 없이 조국혁신당과의 합당 제안을 전격 발표하자, 비당권파인 강득구·이언주·황명선 최고위원은 “독선적 당 운영”이라며 정 대표의 공식 사과를 촉구한 바 있다. 이들은 정 대표의 핵심 공약인 1인1표제를 두고도 “입틀막”, “셀프 개정”이라고 공개 비판해왔다. 그러나 이날 비당권파 최고위원들은 정 대표를 향한 직접적인 반발을 자제한 채 애도에 동참했다.

다만 황 최고위원은 “고인께서는 진정한 통합은 가치의 공유에서 온다고 말씀을 하셨다”며 “통합을 단순히 기계적 중립이나 물리적 결합으로 보지 않으셨고 역사적 적폐를 청산하고 민주적 가치를 확립하는 것이 진정한 통합의 선행 조건임을 역설하셨다”고 말했다. 이는 당내 논의 없이 합당을 추진하는 정 대표를 우회적으로 비판한 발언으로 해석된다.

당 지도부 중심으로 애도에 집중하면서 합당, 1인1표제, 검찰개혁 등을 둘러싸고 불거진 당내 내홍도 전반적으로 숨 고르기에 들어갔다. 민주당 초선의원 모임인 ‘더민초’ 역시 합당 제안과 관련해 논의를 위해 소집했던 총회를 순연키로 했다.

민주당 지도부는 27일 오전 인천국제공항에 도착하는 고인의 운구행렬을 직접 맞이할 방침이다. 아울러 민주당은 각 시·도당에 빈소를 설치하고, 전국에 이 수석부의장 추모 현수막을 걸고 애도 기간에 돌입했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지