조현, 콜비 미 국방차관 접견…“핵잠, 동맹 기여”

조현 외교부 장관은 26일 방한 중인 엘브리지 콜비 미국 국방부(전쟁부) 정책담당 차관과 조찬을 함께하고 한·미정상회담 후속 조치와 양국 동맹 현안에 대해 의견을 교환했다.

엘브리지 콜비 미국 국방부 정책담당 차관이 26일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 조현 외교부 장관과 외교안보 현안 논의를 마치고 행사장을 나서고 있다. 뉴스1

외교부에 따르면 조 장관은 양국이 지난해 두 차례 정상회담을 통해 한·미동맹의 호혜적·미래지향적 발전 방향을 도출하는 큰 성과를 거두었다고 평가하고, 이를 바탕으로 조속한 시일 내 구체적인 성과를 도출할 수 있도록 외교·국방 당국 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해나갈 것을 당부했다. 또 핵추진잠수함 협력이 한국의 억제력을 강화함으로써 동맹에도 기여하는 협력임을 상기하고 실무차원에서 본격적인 협의를 통해 구체적인 이행방안을 도출해 나갈 것을 강조했다.

콜비 차관은 한국이 모범동맹으로서 자체 국방력 강화 등을 통해 한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나가고자 하는 의지를 평가하고, 양국 정상 간 주요 합의사항이 속도감 있게 이행되도록 전쟁부도 적극적인 역할을 해나가겠다고 했다.

양측은 또한 한·미가 신정부 출범 초기부터 한반도 문제 관련 긴밀한 공조를 지속 중임을 평가하고, 앞으로도 굳건한 연합방위 태세를 유지하는 가운데 한반도 평화와 안정을 위한 협력을 지속해 나가기로 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지