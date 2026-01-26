국립 인천대 김영균 교수, 한국경영교육학회 제40대 회장 선출

국립 인천대학교는 경영대학 김영균 교수가 ㈔한국경영교육학회 제40대 회장으로 선출됐다고 26일 밝혔다. 해당 학회는 약 4000명의 회원을 보유하고, 경영학 교육·연구 발전에 나선 역사와 전통을 갖춘 메이저 학술단체다. 학회는 그간 학계와 산업계 간 가교 역할을 수행하며 경영교육의 방향성을 제시해 왔다.

김 교수는 앞서 사단법인 한국산업정보학회장을 역임하며 학회 운영과 학술 교류 활성화에 기여한 바 있다. 이런 경험을 바탕으로 안정적 운영 및 지속가능한 성장을 이끌 적임자로 평가 받는다. 향후 해외의 주요 경영학회와의 교류 확대, 국제 공동연구 및 학술대회 협력 강화를 역점 사업으로 추진할 계획이다.

회원 간의 소통 강화를 최우선 과제로 제시한 김 교수는 “학문적 성과가 자연스럽게 공유·확산되는 선순환 구조를 만들 것”이라며 “그동안 축적해 온 학문적 자산을 바탕으로 경영교육의 질적 도약과 사회적 역할 확대에 기여하겠다”고 말했다.

