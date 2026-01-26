대우건설, 2026년 중대재해 제로 선언… 노사 합동 안전 결의

대우건설이 지난 23일 서울 을지로 본사에서 ‘2026년 중대재해 근절을 위한 노사 합동 안전 실천 결의 선포식’을 열고, 노사가 함께 안전 실천 결의문을 선포했다고 26일 밝혔다. 이날 행사에는 김보현 대표이사와 노동조합 위원장, 최고안전책임자(CSO), 협력회사 대표 등이 참석했다.

대우건설은 ‘노사 합동 안전 실천 결의문’을 통해 △근로자 의견을 반영한 안전 최우선 작업 방식 확립 △동료 근로자의 건강·안전 상태 상시 점검 △스마트 안전기술을 활용한 선제적 재해 예방 △위험 상황 발생 시 즉각적인 작업중지권 행사 등을 실천하겠다고 밝혔다. 2026년 중대재해 ‘제로(Zero)’ 달성을 목표로 하겠다는 방침이다.

지난 23일 서울 을지로 대우건설 본사에서 노사 합동 안전 실천 결의 선포식이 열리고 있다. 대우건설 제공

선포식에서는 현장 안전보건 정기평가 결과에 따른 우수 현장 시상식도 함께 진행됐다. 대상 등 총 9개 현장을 선정해 포상했다. 대우건설 관계자는 “노사가 함께 안전을 최우선 가치로 삼아 중대재해 없는 한 해를 만들기 위해 뜻을 모았다”며 “자체 안전문화와 스마트 안전기술을 결합해 현장 안전 수준을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

