개그맨들의 여행기 ‘독박투어’의 모든 게 담긴 ‘독박투어 맵’ 배포 중

2023년 9월 첫 방송돼 현재 시즌4까지 인기리에 방송 중인 채널S ‘니돈내산 독박투어’가 ‘독박투어 맵’을 제작해 배포 중이다.

26일 채널S에 따르면 ‘독박투어 맵’에는 ‘독박즈’ 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 그동안 방문했던 모든 여행지가 세계 지도와 함께 표시돼 있다.

각 시즌별 국가별로 탐험하고 싶은 장소를 클릭하면 이와 관련된 ‘독박투어’ 방송 회차 정보가 제공되는 방식이다.

현재 ‘독박즈’는 시즌4에 걸쳐 총 21개국, 41개 여행지를 탐방했다.

시청자들은 원하는 국가의 ‘독박투어’ 에피소드를 전용 웹페이지에서 빠르게 확인할 수 있다.

이와 함께 ‘독박즈’의 통산 독박 기록도 업데이트 되고 있어 흥미를 안긴다.

현재 누적 독박 1위는 홍인규(135독)이며, 가장 독박수가 적은 5위 장동민도 101독을 기록해 ‘독박즈’ 멤버 5인 모두 100독을 돌파한 상황이다.

또한 ‘독박즈’의 공식 굿즈인 소주잔 세트와 담요를 구매할 수 있는 링크도 제공되고 있다.

‘독박투어’ 마케팅 담당자는 “그동안 시청자들이 ‘독박투어’ 여행지에 대한 정보를 한 번에 볼 수 있는 곳이 있으면 좋겠다는 의견을 보내주셔서 니즈에 맞춰 ‘독박투어 맵’ 웹페이지를 만들었다”며 “시즌4에 이르기까지 세계 곳곳에서 리얼한 여행기를 선보인 ‘독박즈’의 활약상을 해당 웹페이지를 통해 빠르고 편하게 확인하실 수 있을 것”이라고 전했다.

한편 ‘니돈내산 독박투어’는 지난해 9월 ‘2025 케이블TV방송대상’에서 작품상을 수상하는 쾌거를 거뒀으며, 2024년 12월에도 ‘2024 대한민국 한류연예대상’에서 예능 부문 수상자로 선정되는 등 채널S 간판 오리지널 예능으로 입지를 확고히 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지