코웨이 ‘테라솔 U’, 홈 헬스케어 판도 바꾸나?

최근 등산·골프·여행 등 활동적인 라이프스타일을 즐기는 중장년·액티브 시니어가 늘면서 건강 관리의 패러다임이 바뀌고 있다. 불편을 참다 못해 병원에 가는 수동적인 태도에서 벗어나, 집에서도 일상적으로 건강을 관리하려는 ‘홈 헬스케어’ 트렌드가 확산되는 추세다.

코웨이 제공

베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 이러한 고객 수요 변화에 발맞춰 가정용 의료기기 브랜드 ‘테라솔(Therasol)’을 론칭하고 시장 공략에 나섰다고 26일 밝혔다.

‘테라솔’은 치유를 뜻하는 ‘테라피(Therapy)’와 해결책을 의미하는 ‘솔루션(Solution)’의 합성어다. 가정용 의료기기를 통해 고객의 건강을 적극적으로 케어하겠다는 코웨이의 의지가 담겼다.

코웨이가 테라솔을 통해 가장 먼저 주목한 문제는 중장년층의 활기찬 일상을 가로막는 ‘요실금’이다. 요실금의 70% 이상을 차지하는 복압성 요실금은 방광과 요도를 지지하는 골반저근이 노화로 인해 약해지며 발생한다. 실제로 건강보험심사평가원에 따르면 복압성 요실금 환자 중 약 95%가 40대 이상인 것으로 나타났다. 하지만 요실금은 질환 특성상 병원 방문을 꺼리거나, 적절한 관리를 하지 못하고 질환을 방치하는 경우가 적지 않다.

이에 코웨이는 테라솔의 첫 번째 라인업으로 요실금 치료 의료기기 ‘테라솔 U’를 선보였다. 가장 편안한 장소인 집에서 남들의 시선을 의식하지 않고 꾸준히 관리할 수 있는 최적의 솔루션을 제안한 것이다.

‘테라솔 U’는 꾸준히 실천하기 어려운 케겔운동을 누구나 쉽게 할 수 있도록 ‘자동화’했다. 정확한 자극점을 찾기 힘들거나 시간적 여유가 부족한 이들도 하루 15분 착좌만으로 마치 케겔 운동과 같은 효과를 기대할 수 있다. 특히 식약처로부터 3등급 의료기기로 허가를 받아 안정성과 유효성을 인정받았다.

코웨이는 테라솔 U 출시를 기념해 2월 22일까지 ‘렌탈료 반값 할인 프로모션’을 진행 중이다. 테라솔 U 신규 렌탈 고객에게 6개월간 렌탈료 50% 할인 혜택을 제공해, 소비자들이 합리적인 비용으로 홈 헬스케어 솔루션을 경험할 수 있도록 지원한다.

코웨이는 이번 테라솔 U를 시작으로 홈 헬스케어 제품을 지속 출시할 계획이다. 코웨이 관계자는 “테라솔 U는 집에서도 전문적인 헬스케어를 경험할 수 있도록 돕는 제품”이라며 “앞으로도 고객들의 건강한 삶을 위한 가정용 의료기기 라인업을 지속적으로 확대해 홈 헬스케어 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지