롯데호텔앤리조트, 온라인몰 ‘롯데호텔 이숍’ 전격 리뉴얼

롯데호텔앤리조트는 공식 온라인몰 ‘롯데호텔 이숍(e-SHOP)’을 새단장(리뉴얼)했다고 26일 밝혔다.

2022년 첫 선을 보인 롯데호텔 이숍은 롯데호텔 김치, LA 갈비 등 롯데호텔의 노하우와 정성이 담긴 식음 상품부터 자사 욕실 어메니티, 시그니엘 디퓨저, 자체 침구 브랜드 ‘해온’ 등 다양한 PB 상품을 선보이며 고객 경험을 확장해왔다.

롯데호텔 이숍 홈페이지 화면. 롯데호텔앤리조트 제공

이번 리뉴얼은 △기획전 및 타임세일 신설 운영 △간편 결제(네이버페이, 페이코 등) 서비스 적용 △상품 교환권 등록 기능 간소화 등 사용자 편의성과 고객 경험을 제고하는 데 중점을 뒀다.

또한, 모바일 환경에서 배송 상품 선물하기 기능을 도입하고 기업 및 단체 고객을 위해 기존 1회 발송에 한정됐던 시스템을 최대 20명까지 동시에 선물할 수 있도록 고도화했다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “이번 리뉴얼은 보다 쉽고 편리하게 롯데호텔의 경험을 누릴 수 있도록 디지털 편의 기능을 강화하는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 고객의 라이프스타일을 고려한 상품과 서비스를 지속적으로 확대해 롯데호텔의 가치를 일상으로 연결하는 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

