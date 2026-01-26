한국한의약진흥원, 한의약 특화 AI 챗봇 ‘맥챗’ 서비스

한국한의약진흥원은 한의약 특화 인공지능(AI) 챗봇 ‘맥챗’서비스를 시작한다고 26일 밝혔다.

맥챗은 진흥원이 보유∙관리 중인 한의약 데이터를 기반으로 구축한 서비스로, 한의표준임상진료지침(CPG) 관련 정보와 한의약 제도∙연구∙기초 정보 등을 폭넓게 포함했다.

한의약 특화 챗봇 시스템 화면. 한국한의약진흥원 제공

맥챗은 기존의 시나리오 기반 질의응답(Q&A) 방식에 생성형 AI 기술을 결합해 단순한 정보 나열을 넘어 질문 의도에 맞춘 설명형 답변을 제공하는 것이 특징이다. 이용자의 질문 유형과 응답 정확성, 사용자 경험 등을 종합적으로 반영해 맥챗 서비스를 고도화한다는 계획이다.

송수진 원장 직무대행은 “한약실험정보데이터관리시스템(KLIMS)에 이어 맥챗은 신뢰할 수 있는 한의약 정보를 국민 누구나 보다 쉽고 체계적으로 활용할 수 있도록 하기 위한 것”이라며 “앞으로도 데이터와 AI 기술을 기반으로 한의약 특화 디지털 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

맥챗 서비스는 한의iN(인) 홈페이지에서 이용할 수 있다.

