최지우, 김태희가 2년 육아 선배 "아이 옷 물려줘"

SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼' 화면 캡처

배우 최지우가 김태희에게 육아 조언을 듣는다고 전했다.

25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 최지우가 스페셜 MC로 출연했다.

이날 최지우는 신년 선물을 들고 등장해 예쁜 마음 씀씀이를 보였다. 모벤져스는 '방부제 미모' 감탄하며 "그대로다. 예쁘다. 키도 크다"며 감탄했다. 최지우는 "그땐 더 예뻤어요 어머니"라고 너스레를 떨어 웃음을 선사했다.

46살에 딸을 낳은 최지우는 자신을 "노산의 아이콘"이라며 "시험관 시술을 하다가 (임신이 안 돼) 포기하려는 순간에 임신이 됐다"고 말했다.

최지우는 늦은 나이에 엄마가 된 자신을 도와준 사람이 배우 김태희라고 말했다. 그는 "2년 육아 선배인 김태희가 많은 도움을 준다. 아이들 발레학원도 같이 다니는 사이"라고 말했다.

이어 "김태희가 아이들 옷도 물려준다"고도 했다. 그러면서 최지우는 '딸이 누구를 닮았나'는 물음에 "내 눈에는 너무 예쁘다"고 말하며 웃었다.

신동엽이 "김태희씨 딸은 당연히 예쁘겠죠"라고 하자 최지우는 "그렇다"라며 "우리 딸은 엄마만큼 예뻐지려면 좀 많은 시간이 걸릴 것 같다. 엄마 미모 따라 오려면 두고 봐야 하지 않을까"라고 해 웃음을 자아냈다.

서장훈이 "아빠도 닮고 여러 가지가 섞인다"고 하자 최지우는 "크면 더 예뻐지겠죠"라고 말했다.

한편 최지우는 지난 2018년 3월, 1년여간 교제한 9살 연하의 일반인 남성과 비공개 결혼식을 올렸으며, 2020년 5월 이루아 양을 출산했다.

