연어 ok, 장어·롤은 조금만, 아이들은 ‘황새치’ 주의…초밥도 살 찝니다

점심시간 서울 여의도의 한 회전초밥 전문점. 직장인들의 테이블마다 형형색색의 접시가 탑처럼 쌓여간다. 햄버거보단 낫겠지, 생선이니 살 안 찌겠지 하는 마음에 젓가락질이 바쁘다.

연어·광어처럼 담백한 생선은 건강식에 가깝지만, 달콤한 소스가 얹힌 장어·롤류는 나트륨과 당분 함량이 높아 주의가 필요하다. 뉴시스

한국인의 ‘초밥 사랑’은 유별나다.

26일 한국농수산식품유통공사(aT)와 해양수산부 자료를 보면 국내 냉장 연어 수입량은 최근 10년 새 수직 상승했다. 배달 앱이나 마트 코너에서 부동의 판매 1위를 지키는 것도 단연 ‘연어’다.

여기에 한국해양수산개발원(KMI) 조사에서 매년 선호 횟감 1위(60% 이상)를 놓치지 않는 ‘광어’, 특별한 날 오마카세에서 즐기는 ‘참치’까지. 우리는 명실상부한 ‘초밥 공화국’에 살고 있다.

하지만 ‘초밥=무조건 건강식’이라는 등식이 항상 성립할까? 레일 위에서 무심코 집어 든 접시 하나가 당신의 혈당을 요동치게 하거나, 중금속을 선물할 수도 있다. 우리 식탁 위 안전지대와 위험지대를 분석해 봤다.

◆“한국인 입맛 칭찬해”…연어·참치의 재발견

다행히 한국인이 가장 사랑하는 횟감들은 ‘건강 성적표’에서도 우등생이었다.

전문가들은 ‘연어 초밥’을 최고의 선택지로 꼽았다. 연어에 풍부한 오메가-3 지방산은 심장과 뇌 건강의 핵심일 뿐만 아니라, 흰 쌀밥(탄수화물)이 몸에 흡수되는 속도를 늦춰준다. 영국의 영양 치료사 아만다 세리프 박사 “연어의 단백질과 건강한 지방이 혈당 스파이크를 막는 방파제 역할을 한다”고 설명했다.

‘참치’ 역시 합격점이다. 항산화 성분인 셀레늄이 풍부해 노화 방지에 탁월하다. 다만, 팁을 더하자면 ‘밥 양’이 관건이다. 밥 대신 오이로 횟감을 감싼 ‘참치 오이 롤’ 같은 메뉴가 있다면 망설이지 말고 선택하자. 탄수화물은 덜고 식감은 살리는 ‘신의 한 수’가 된다.

등푸른생선의 대명사 ‘고등어(마키)’도 강력 추천 대상이다. 비타민C, 아연, 철분 등 면역력 종합 선물세트나 다름없다. 비린 맛 때문에 호불호가 갈리지만, 영양학적으로는 ‘가성비 갑’인 셈이다.

◆달콤한 소스의 유혹…‘장어·롤’은 건강의 적

문제는 ‘양념’과 ‘튀김’이다. 회전초밥 레일 위에서 화려한 자태를 뽐내는 메뉴일수록 건강에는 적신호가 켜진다.

대표적인 배신자는 ‘장어 초밥’이다. 스태미나식으로 알려져 있지만, 초밥집 장어는 사실상 ‘설탕 코팅 덩어리’에 가깝다. 풍미를 위해 덧바르는 타래(소스)는 간장, 설탕, 미림을 졸여 만든다.

세리프 박사는 “소스의 높은 당분과 나트륨이 혈압과 혈당에 악영향을 줄 수 있다”며 주의를 당부했다. 무심코 간장까지 찍었다간 나트륨 폭탄을 맞는 꼴이다.

전문가들은 “초밥을 건강하게 즐기려면 소스와 튀김을 줄이고, 재료 본연의 생선을 고르는 ‘빼기 선택’이 중요하다”고 조언한다. 뉴스1

여성들이 선호하는 ‘캘리포니아 롤’도 요주의 대상이다. 주재료인 게맛살은 생선이라기보다 가공식품에 가깝고, 제조 과정에서 각종 향료와 유화제가 첨가된다. 밥의 비율도 일반 초밥보다 월등히 높아 탄수화물 과다 섭취의 주범이 된다.

바삭한 식감이 일품인 ‘새우튀김 초밥’ 역시 마요네즈 소스와 튀김옷의 콜라보레이션으로 칼로리를 수직 상승시킨다.

◆아이들 먹일 땐 ‘황새치’ 주의보

가족 단위 외식객이라면 ‘황새치’만큼은 신중해야 한다. 뷔페나 저가형 초밥집에서 흔히 보이는 하얀 살 생선이다.

바다의 최상위 포식자인 황새치는 먹이사슬 아래 단계 물고기들을 잡아먹으며 살기 때문에 체내 수은 축적량이 상당히 높다.

전문가들은 “어획 장소에 따라 다르겠지만, 식탁 위 생선의 오염도를 눈으로 식별하는 건 불가능하다”며 “어린이의 뇌 발달이나 임신부 건강을 생각한다면 섭취량을 조절하거나 피하는 것이 상책”이라고 경고했다.

◆초밥, ‘빼기’의 미학으로 즐겨라

결론은 명확하다. 초밥집에서 건강을 지키는 비결은 ‘화려함’을 덜어내는 데 있다. 소스가 번들거리는 장어 대신 담백한 광어를, 마요네즈 범벅인 롤 대신 투박한 고등어를 선택하는 것이다.

한국인이 가장 많이 찾는 연어가 건강식 1위로 꼽힌 건 반가운 일이다. 오늘 저녁 초밥을 먹는다면, 달콤한 소스의 유혹을 뿌리치고 재료 본연의 맛을 즐겨보는 건 어떨까. 간장은 밥알이 아닌 생선 꼬리에만 살짝 찍어서 말이다.

