수지·광명 등 “12억에도 안 판다” 말 달라져…강남 다음 차례 된 수도권 5곳

“강남이 먼저 오르니까, 이제는 우리 차례라는 얘기가 나와요.”

서울과 수도권 일부 지역의 아파트 가격이 동반 상승 흐름을 보이고 있다. 뉴시스

24일 오후 경기 용인 수지구 성복동의 한 공인중개사무소. 최근 한 달 사이 매수 문의가 부쩍 늘었다는 중개사는 “작년까지만 해도 관망이었는데, 요즘은 호가부터 다시 묻는 손님이 많다”고 말했다.

중개업소들 사이에선 “요즘은 하루에도 몇 번씩 ‘강남 다음은 어디냐’는 전화를 받는다”는 말이 더 익숙해졌다. 강남에서 시작된 상승 분위기가 외곽으로 번지고 있다는 얘기는, 요즘 중개업소에선 따로 설명하지 않아도 자연스럽게 오간다.

◆“13억 매물 쏙 들어갔다”…‘전교 1등’ 된 용인 수지의 변심

현장에서 체감하던 변화는 통계에서도 비슷한 방향을 가리킨다.

한국부동산원 통계자료에 따르면 올해 들어 전국에서 상승폭이 가장 큰 지역은 경기 용인 수지구다. 연초 이후 상승률은 1% 중반대를 기록하며, 작년 이맘때와 비교하면 체감부터 달라졌다는 말이 나온다.

당시엔 가격이 거의 움직이지 않았지만, 올해 들어서는 한 달도 채 되지 않아 호가가 먼저 뛰기 시작했다.

수지구에서는 이른바 ‘대장 단지’들이 먼저 반응했다. 성복역 인근 대단지 아파트 전용 84㎡는 그동안 넘기 어렵던 가격대를 다시 건드렸다. 2021년 고점 이후 조정을 거쳤지만, 지난해 말 최고가를 새로 썼고 올해도 비슷한 수준에서 거래가 이어지고 있다.

성복동에서 10년째 중개업을 해온 한 공인중개사는 “작년 초엔 12억대면 일단 얘기가 됐는데, 지금은 그 가격에선 전화도 잘 안 온다”며 “집주인 태도가 확실히 달라졌다”고 말했다.

이 중개사는 “요즘은 매수자보다 매도자가 먼저 전화를 끊는다”며 “예전엔 가격을 조금이라도 맞춰보자고 사정했는데, 지금은 ‘아직 안 팔아요’라는 말이 먼저 나온다”고 전했다.

◆동작·동안·광명도 ‘들썩’…강남발(發) 온기, 외곽으로 번진다

이 흐름은 수지에만 국한되지 않는다. 성남 분당은 지난해 이미 큰 폭으로 오른 데 이어, 올해도 상승세가 이어지고 있다. 서울에서는 동작구가 눈에 띈다.

여의도·용산과 인접한 입지를 바탕으로 매수세가 다시 유입되며 상승폭이 커졌다. 경기 안양 동안구와 광명 역시 연초부터 오름폭을 키우며 상위권에 이름을 올렸다.

최근 한 달 사이 매수 문의가 늘면서, 중개업소마다 가격 문의 전화를 받는 모습이 잦아졌다. 연합뉴스

인근 중개업소들에선 “강남이 너무 앞서 나가다 보니, 이제야 주변이 따라붙는 것 아니겠느냐”는 말이 나온다. 지난해까지만 해도 강남 3구와 마·용·성, 과천·분당 등 핵심 지역이 상승을 주도했다면, 올해 들어서는 그 주변부가 뒤따라 움직이는 양상이라는 것이다.

이 전문가는 “2018년 강남 집값이 먼저 치솟았을 때도 마·용·성이나 분당으로 매수세가 옮겨갔다”며 “지금도 비슷한 흐름을 염두에 두는 매수자들이 적지 않다”고 말했다.

◆키 맞추기 vs 일시적 과열…안갯속 부동산 시장

현장에선 “지금이 바닥일지 모른다”는 기대와 “괜히 급하게 움직이는 건 아닐까”라는 경계가 동시에 나온다.

매수자들은 “지금 아니면 더 비싸질 것”이라는 불안감을 이야기하고, 매도자들은 “조금 더 지켜보자”며 가격을 쉽게 낮추지 않는다.

강남에서 번진 온기가 어디까지 이어질지는 아직 단정하기 어렵다. 다만 중개업소들은 “결국 한두 달 안에 계약서에 찍히는 가격을 보면, 이 흐름이 진짜인지 아닌지가 드러날 것”이라고 말한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지