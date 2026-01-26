美 윗코프 특사, 네타냐후와 가자 평화 논의…“긍정·건설적”

스티브 윗코프 미국 대통령 특사는 25일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 가자지구 평화 계획 논의가 “긍정적이고 건설적이었다”고 평가했다.

스티브 윗코프 미국 특사. EPA연합뉴스

로이터 통신에 따르면 윗코프 특사는 이날 SNS에 “역내 모든 중대한 사안에 대한 지속적인 협력 중요성에 의견을 같이했다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 “미국과 이스라엘은 긴밀한 공조와 공감대에 기반한 강력하고 오랜 관계를 유지하고 있다”고 강조했다. 전날 이스라엘에서 열린 이번 회의에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화 구상 20개항과 평화 계획 2단계를 중심으로 논의가 진행됐다.트럼프 대통령은 평화구상 2단계의 중요 절차 중 하나로 자신이 직접 의장을 맡은 가자지구 평화위원회를 설립했다.

이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스는 2년간 전쟁을 지속하다 지난해 10월 트럼프 대통령의 중재로 휴전에 합의했다. 하지만 최근 요르단강 서안에서 팔레스타인 주민을 겨눈 유대인 정착민의 폭력, 이스라엘인을 노린 아랍인의 테러 등이 빈발하며 갈등이 다시 고조된 상황이다.

