담수량 1만ℓ… 산림청, 대형헬기 도입

산림청이 담수 용량 1만ℓ 규모의 대형 헬기 1대를 새로 들여왔다. 산불 발생 때 신속한 초기진화와 효과적인 확산 차단에 기여할 것으로 전망된다.



산림청은 국내 최초 민수용 대형헬기 시누크 1대를 신규 도입했다고 25일 밝혔다.



시누크 헬기는 미국 보잉사가 제작·운용하던 군용헬기를 미국 콜롬비아사가 산불 진화 헬기로 다시 제작한 기종이다. 최대 1만ℓ의 진화용수를 탑재할 수 있고 최고 속도 시속 259㎞로 기동성을 갖춰 산불 진화 ‘골든타임’을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.



이번 기종은 야간에도 산불 진화에 나설 수 있다. 야간 투시경과 열화상 카메라 등 첨단장비가 탑재돼 앞으로는 승무원이 야간 산불 진화 시 화선을 따라 신속·안전하고 정밀하게 물을 투하할 수 있게 됐다.



산림청은 담수량 8000ℓ 에릭슨 헬기(S-64), 담수량 3000ℓ의 카모프 헬기(KA-32) 40여대 등 모두 50여대를 보유·운용하고 있다. 이번 시누크헬기 도입으로 산불 진화 대응력을 높이게 됐다. 산림청은 지난 23일 가진 도입식에서 시누크 헬기와 중형헬기 KA-32를 활용, 실제 산불 발생 상황을 가정해 헬기 이륙부터 담수, 현장 접근, 물 투하에 이르는 전 과정을 시연했다.

